L’Italia al centro dell’attenzione. Nel 2024 la Banca europea per gli investimenti (Bei) ha siglato 99 operazioni (nuovo record) e impiegato 10,98 miliardi di euro nel nostro Paese, che attiveranno investimenti nell’economia reale per circa 37 miliardi di euro, pari all’1,7% del Pil italiano. I dati dell’attività 2024 del Gruppo Bei sono stati presentati oggi a Roma da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente Bei.

La Bei e l’Italia

Il gruppo Bei sostiene il governo, il settore pubblico e quello privato, con focus le sfide della sicurezza energetica, transizione ecologica e digitalizzazione. «Il Gruppo Bei ha da sempre ricoperto un ruolo strategico nel sostenere l’economia italiana, finanziando progetti infrastrutturali cruciali, catalizzando risorse e supportando le amministrazioni locali nei loro investimenti. Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo riaffermato il nostro impegno, contribuendo in modo significativo ad accelerare il cambiamento verso un futuro più resiliente, prospero e innovativo. Il nostro intervento non si limita al sostegno finanziario, ma si traduce in un contributo concreto alla sostenibilità ambientale, all’autonomia energetica, alla competitività e alla trasformazione digitale, in linea con le priorità dell’Italia e dell’Unione Europea. Negli ultimi 5 anni la Bei ha investito 58,7 miliardi di euro in Italia e l’Italia rimane ancora uno dei primi Paesi di investimento per il Gruppo», ha dichiarato Gelsomina Vigliotti.

Sicurezza energetica

Con quasi 6 miliardi di euro investiti (5,73) in progetti sulla sostenibilità ambientale di cui 3,75 miliardi per gli obiettivi RePowerEu, il Gruppo Bei ha contribuito al sostegno della sicurezza energetica italiana. Ben 1,4 miliardi di euro sono stati destinati a progetti per la produzione di energia rinnovabile, che genereranno 3.75 GWh di energia pulita, sufficienti a coprire il fabbisogno di 1,2 milioni di famiglie. Tra i beneficiari ERG, Iberdrola, Libeccio e Sunprime. Inoltre 1,6 miliardi di euro sono stati destinati per l’ammodernamento di oltre 17mila chilometri di rete elettrica, in partnership con Acea, E-distribuzione, Prysmian e Terna. Il Gruppo Bei ha anche avviato una serie di iniziative con le banche, tra cui una controgaranzia da mezzo miliardo di euro (200 milioni destinati all’Italia), con Intesa Sanpaolo per il sostegno all’industria eolica. Grazie alla partnership con Findomestic, poi, il Gruppo ha siglato la prima operazione in Italia interamente dedicata a finanziare l’efficientamento energetico di famiglie e privati.

Digitalizzazione

Il Gruppo Bei ha investito 2,12 miliardi di euro nella digitalizzazione e innovazione delle imprese, sostenendo grandi aziende private come Marcegaglia e Nexi, e pubbliche come Poste Italiane, oltre che il Polo strategico nazionale (Pns). Attraverso strumenti come il Venture Debt, il prodotto finanziario utilizzato per sostenere le imprese più innovative, sono state finanziate startup come BeDimensional e Tau Group. Inoltre, la Bei ha siglato un importante accordo con Liftt per creare una piattaforma da 100 milioni di euro per realizzare investimenti in equity in settori ad alto impatto, come le life sciences, il deeptech e il cleantech. La Bei ha investito 1,96 miliardi di euro per promuovere infrastrutture sostenibili e rigenerazione urbana, con interventi per edifici a emissioni quasi zero, citta’ intelligenti e sistemi di trasporto ecologici. Un contributo significativo pari a poco oltre un miliardo di euro è stato destinato alla ricostruzione sostenibile delle regioni del Centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017, e di Ischia, colpita dalla frana del 2022. Il Gruppo Bei ha finanziato le esigenze di liquidità e capitale circolante di piccole e medie imprese (Pmi) con 1,73 miliardi di euro. Questi finanziamenti hanno contribuito a sostenere oltre 56mila imprese che complessivamente impiegano più di 635 mila persone.