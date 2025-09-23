A Villa Wolkonsky il primo Policy & Business Forum di Urania Tv

Un dialogo serrato tra istituzioni e imprese con una diretta televisiva da quasi 12 ore (link alla diretta). In corso a Villa Wolkonsky il primo Urania Policy e Business Forum. I temi sono quelli fondamentali per la società civile. Energia, sanità, imprese, tecnologia, ambiente, infrastrutture, economia, cultura, e verranno posti con l’ambizione di proporre una strada. L’evento è organizzato da Urania Tv e ne riflette la mission, Urania è una realtà televisiva nata a novembre 2024 sul canale 260 del digitale terrestre, che nel suo modello fa leva sull’informazione, attraverso il Gruppo Editoriale Urania, con il preciso scopo di essere un terreno d’incontro tra produttori e decisori.

Il Policy & Business Forum è in collaborazione The Watcher Post, Formiche TV, l’Economista – Il Riformista e le agenzie stampa Askanews, Dire, Italpress, vanta 11 panel in tutto e si è aperto questa mattina a Villa Wolkonsky con l’intervento di Edward Llewellyn, Ambasciatore britannico in Italia e San Marino, il quale ha evidenziato come questo evento sia un altro segno delle ottime relazioni tra Italia e Regno Unito. Dunque i saluti del presidente di Urania Media Giampiero Zurlo, che ha colto l’occasione per parlare al pubblico del percorso intrapreso con l’emittente e della esplicita voglia di andare oltre i classici modelli televisivi generalisti, basati su contrapposizioni ed emozioni forti. Urania Tv trasmette anche sulle piattaforme digitali (Rakuten Tv, Samsung Tv Plus), terreni nuovi che intercettano pubblici variegati e che danno l’opportunità di raggiungere ampie fette di share. «Perché abbiamo sentito la necessità di farlo e ci siamo inseriti in questo mercato? Perché in verità veniamo da anni in cui si parla delle imprese soltanto quando falliscono, soltanto quando crollano, e delle istituzioni soltanto quando sbagliano. E questo non è corretto, questa è una formula che non crea alcun valore aggiunto, non crea positività, non crea aspettative. E quindi noi abbiamo iniziato a raccontare la positività delle istituzioni e delle imprese. Abbiamo iniziato a raccontare storie di investimenti, di successi, di coraggio, di istituzioni che si sono messe al servizio dei cittadini», ha detto Zurlo.

Tanti i parlamentari che diranno la loro, confrontandosi con rappresentanti delle grandi aziende. I relatori previsti sono oltre 70. Tra le personalità di spicco che animano il Forum ci sono il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini, il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il commissario europeo Raffaele Fitto, il ministro della Cultura Alessandro Giuli. I talk saranno moderati dai principali giornalisti che collaborano con il gruppo editoriale: Roberto Arditti, Gaspare Borsellino, Paolo Bozzacchi, Daniele Capezzone, Alessandro Caruso, Gaia De Scalzi, Giampiero Gramaglia, Gianni Todini, Davide Vecchi, Claudio Velardi.