Carta “Dedicata a te”, domani ultimo giorno per attivarla

È domani la scadenza entro cui la Carta “Dedicata a te” va attivata, per usufruire del bonus una tantum di 460 euro da spendere in alimentari, carburanti e abbonamento ai trasporti. Per attivarla basta fare almeno un acquisto. Non è possibile fare domanda per avere la carta siccome la selezione è stata già effettuata dai Comuni insieme e dall’Inps, siccome oltre alla situazione patrimoniale vengono valutate anche altre caratteristiche.

La misura è riservata ai nuclei familiari con meno di 15.000 euro di Isee che non ricevono ulteriori sostegno quali Naspi o assegno di inclusione. Lo scorso anno a beneficiarne erano state 1,3 milioni di persone. Chi non l’ha ancora nemmeno ritirata potrà andare alle Poste per ottenerla.

La Carta “Dedicata a te” è un’iniziativa del governo Meloni e anche nel 2023 è stata riconosciuta ai singoli nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro e iscrizione all’anagrafe comunale secondo determinati criteri di priorità.

Con un decreto ministeriale sono invece definite le modalità di ripartizione della dotazione finanziaria, i termini e le modalità di erogazione del contributo, che potrebbero replicare le regole dell’anno scorso o introdurre qualche novità. La legge di Bilancio 2024 (la 213/2023) ha rifinanziato con 600 milioni di euro la carta.

In base alla legge di Bilancio 2023 e al decreto interministeriale di attuazione del 19 aprile dell’anno scorso, ogni carta prepagata è stata caricata per un valore di 382,50 euro, da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Il decreto legge 131/2023 ha incrementato la dotazione finanziaria complessiva, aggiungendo 77,20 euro alla dotazione iniziale di ogni carta, che quindi è arrivata a 459,70 euro totali, consentendo al contempo anche l’acquisto di carburanti o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Si saprà a breve se il limite di spesa verrà aumentato per via di rimanenze di carte non utilizzate lo scorso anno. Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti da avere al fine di ottenere il bonus, eccoli riassunti in tre punti: