Trovare soluzioni per la cybersecurity e la digital transformation attraverso l’eccellenza tecnologica è un progetto ambizioso ma non impossibile. Bioss è l’azienda B2B che si pone questo obiettivo. A darle vita è il Gruppo Movia, una tra le maggiori realtà italiane nel mondo della Cyber Intelligence con un bagaglio di esperienza di oltre 20 anni nel settore al servizio degli organi istituzionali.

Fornire servizi di consulenza e system integration per ottimizzare i processi produttivi garantendo l’abbattimento dei costi e la scalabilità del business è ciò di cui si occupa principalmente Bioss. Cybersecurity, AI on data and multimedia, Big data Analysis, IOT (internet of things) e App development sono le cinque aree di competenza della società che non si avvale solo di professionisti ma che guarda anche al futuro.

La formazione di talenti e la crescita professionale sia delle figure più esperte sia dei più giovani è uno dei traguardi che si pone l’azienda. L’Academy creata da Bioss mira a favorire una concreta integrazione tra il mondo della formazione superiore o universitaria e la realtà lavorativa in ambito IT, costituendo il cuore pulsante della società.

Il progetto si pone di inserire le migliori expertise nel capitale umano del Gruppo, creando valore e ricchezza per il territorio. Lo stesso territorio che vede la costruzione in corso di laboratori presso la sede operativa di Catania che si estenderanno su oltre 3000 mq, il Digital Hub.

Quello che sembrerebbe un punto di arrivo in realtà è una vera e propria partenza: il Digital Hub tende a divenire uno startup builder attraverso il suo comparto di ricerca e sviluppo. Al fine di dare voce e spazio Bioss può offrire un supporto dedicato alle soluzioni innovative studiate appositamente per i diversi mercati di riferimento.

Motivo per cui l’azienda non si serve solo delle proprie risorse ma gestisce anche servizi esternalizzati di BPO (Business Process Outsourcing) e cybersecurity garantendo i massimi standard qualitativi, anche grazie alla collaborazione con partner d’eccellenza.

Luca Spina, rappresentante del Gruppo Movia, ritiene che l’arrivo di Bioss sul mercato rappresenti «un’opportunità straordinaria – non solo – per accedere a soluzioni tecnologiche all’avanguardia che affrontano le sfide del mercato globale» ma anche «un’occasione senza precedenti per coloro che desiderano sviluppare una carriera in un ambiente altamente innovativo e dinamico».

In questo modo l’azienda sembra che sia sulla strada giusta per diventare un punto di riferimento per i “servizi gestiti” di sicurezza informatica e di trasformazione digitale.