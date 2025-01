Ddl Spazio, nuova frontiera per l’innovazione e la geopolitica

Il Parlamento lavora al Ddl Spazio, approdato in Commissione Attività Produttive della Camera. Principalmente la legge servire per usufruire, da parte dello Stato, di una rete protetta di satelliti o costellazioni, in orbita geostazionaria media e bassa. Il bando è aperto a fornitori comunitari e dell’area atlantica. Ad oggi, uno dei tavoli aperti relativi a questo ambito, è quello di Starlink, la galassia di satelliti di Elon Musk con cui il governo starebbe finalizzando l’accordo. Ma al di là dei nomi altisonanti e della bagarre nell’opinione pubblica, il tema della connettività – in questo caso tramite lo spazio – continua ad essere un cruccio per l’Italia, che non ha ancora preso il passo giusto verso l’innovazione delle reti di telecomunicazione.

Ad esempio il 5G va a rilento, si stima che il 90% della copertura sarà raggiunta nel 2026, ma comunque non si tratta attualmente di una rete autonoma. Il 5G italiano è quello non stand-alone e ci sono problemi nel collegamento delle stazioni radio base con la fibra ottica. Fibra che nel tessuto delle Pmi (piccole-medie imprese) è diffusa solo al 49%

Nel frattempo in Lombardia è partita una sperimentazione per la rete internet via satellite, ma come si intuisce il nostro Paese è ancora troppo indietro rispetto a Space X di Musk, con i suoi 7,000 satelliti già in orbita. La politica dell’aerospazio resta molto delicata, intrecciata con i temi geopolitici e adesso anche bellici. Se n’è parlato a Largo Chigi, il format di The Watcher Post in onda su Urania Tv.

In corso studio fattibilità per rete satellitare nazionale

«Obiettivo del Ddl Aerospazio è far entrate i privati in supporto allo Stato negli investimenti e regolamentare tale accesso. Su questo sentiero, è importante anche pensare allo sviluppo di una rete satellitare italiana. Non dimentichiamo le questioni di sicurezza nazionale, tuttavia Space X ha portato al governo un progetto interessante per le comunicazioni militari e diplomatiche. Il Ministro Urso aveva comunicato di aver affidato all’Asi la progettazione di una rete satellitare italiana e ora c’è lo studio di fattibilità che terminerà entro l’estate. Crediamo fortemente nel settore aerospaziale e siamo ai vertici in Europa, ricordiamo che negli anni ’60, assieme a Stati Uniti e Nasa, mandammo in orbita un nostro satellite, poi per anni abbiamo fatto di meno. Certo la burocrazia nell’ambito è un grande cruccio, il Ddl Aerospazio aiuta a snellire a vantaggio delle imprese, ma va mantenuto alto il livello di sicurezza», ha detto a Largo Chigi Beatriz Colombo, Deputata di FdI e membro della Commissione Attività Produttive.

Insistere su Iris 2?

Diversa la sensibilità del Deputato Vinicio Peluffo, Capogruppo Pd in Commissione Attività Produttive. Peluffo a Largo Chigi ha affermato: «Il Ddl aerospazio è solo un recepimento di una Direttiva europea. Perché va dato un quadro normativo, ad esempio sui viaggi orbitali. I nostri emendamenti al testo sono pensati in ottica Pmi. Musk? Un elefante nella stanza. Space X è un’azienda ma può essere intesa come un’intera filiera ed ha un vantaggio competitivo enorme; dobbiamo affidare tutto un settore a questo privato? Peraltro per una cifra molto importante. C’è dentro la sicurezza e la difesa. Se vogliamo un’alternativa europea dobbiamo credere a Iris 2 e insistere, così l’interlocuzione con Space X sarebbe temporanea. Pensate al progetto del Cloud Nazionale del Governo Draghi, un progetto pubblico che coinvolgeva anche aziende statali. Il governo attuale non ha questo approccio e ciò è sbagliato, ci vuole un approccio di sistema in ottica europea. Con l’accordo di fornitura a Starlink si carica di responsabilità l’Agenzia Spaziale Italiana, che però è solo uno dei soggetti, noi come Pd abbiamo fatto degli emendamenti per distribuire meglio il lavoro e dare più competenze a Enac».

Il tema del digital divide

«La possibile discesa in campo di un soggetto come Starlink può contribuire a dare una soluzione al problema del digital divide, per portare copertura di rete alle zone più remote del paese, quindi ben venga l’ingresso nel mercato di operatori satellitari a bassa orbita. Tuttavia è importante garantire un’uniformità di regole a tutte le differenti tipologie di soggetti operanti sul mercato”, ha osservato questa mattina Michelangelo Suigo, Direttore relazioni esterne comunicazione e sostenibilità di Inwit, intervenuto a Largo Chigi. «Sulla semplificazione normativa e la sburocratizzazione si stanno facendo grandi passi in avanti, ma serve urgenza nel garantire che tali regole siano applicate in modo uniforme sui territori. Un esempio? Inwit è capofila di un progetto del piano 5G del Pnrr per portare torri in 1385 aree remote del paese, siamo in linea con le milestone ma stiamo avendo problemi a livello territoriale: di circa 350 torri realizzate finora abbiamo ottenuto il 60% tra opposizioni e dinieghi. Questo rappresenta un ostacolo», ha concluso Suigo.

La certezza di tempi e regole

«Per Uncem e i comuni montani non è una novità, da almeno 3 o 4 anni, avere una connessione con l’antenna satellitare: penso ad esempio ai rifugi alpini. Il tema, certamente, è che occorre sincronizzare i diversi piani: il Piano banda ultralarga, il Piano Italia 5G e il Piano Italia 1Giga – che non sono affatti piani isolati – in modo che l’innervamento digitale della montagna diventi un obiettivo prioritario di cui i Comuni siano il perno». Lo ha detto a Largo Chigi Marco Bussone, presidente Uncem – Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani. Bussone ha aggiunto: «Sulla digitalizzazione serve uno scatto: se cambiano le regole, dobbiamo capire – e spetta al governo e a chi bandisce le gare visto che c’è un codice dei contratti da rispettare – dove dobbiamo andare per non incorrere poi in problemi con la giustizia amministrativa. Il Piano Italia 5G oggi può agevolare sicuramente i comuni montani, ma con regole e tempi certi».

La puntata integrale di Largo Chigi