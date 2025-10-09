Chat Control, il governo tedesco dice no dopo le proteste

Segnando una svolta significativa per il movimento dei diritti digitali, il governo tedesco ha rifiutato ieri di sostenere la controversa regolamentazione europea denominata Chat Control, dopo essere stato sottoposto a forti pressioni da parte dell’opinione pubblica. Il governo non ha preso posizione sulla proposta, bloccando così la maggioranza necessaria nel Consiglio dell’UE e facendo deragliare i piani per l’approvazione della legge sulla sorveglianza prevista per la prossima settimana. Jens Spahn, presidente del gruppo parlamentare conservatore CDU/CSU al Bundestag, ha dichiarato pubblicamente: «Noi, del gruppo parlamentare CDU/CSU al Bundestag, siamo contrari al controllo ingiustificato delle chat. Sarebbe come aprire tutte le lettere per precauzione, per vedere se contengono qualcosa di illegale. Non è accettabile e non lo permetteremo».

Il difensore della libertà digitale ed ex membro del Parlamento europeo Dr. Patrick Breyer (Partito dei Pirati) ha accolto la notizia come una grande vittoria, ma ha avvertito che la battaglia è tutt’altro che conclusa: «È una vittoria enorme per la libertà e dimostra che la protesta funziona! Di fronte a un’ondata di telefonate e email dei cittadini, i socialdemocratici stanno mantenendo la loro posizione e, per la prima volta, anche la leadership conservatrice esprime critiche. Senza la resistenza instancabile di cittadini, scienziati e organizzazioni, i governi dell’UE avrebbero approvato la prossima settimana una legge di sorveglianza di massa totalitaria, che avrebbe segnato la fine della privacy digitale. Il fatto che siamo riusciti a fermarla – per ora – è un momento da celebrare».

«Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen deve ora ammettere il fallimento del suo piano distopico Chat Control. La Commissione deve ritirare definitivamente questa proposta irrimediabile, che non è riuscita a ottenere una maggioranza nel Consiglio per anni. Dovrebbe invece adottare l’alternativa del Parlamento europeo, che garantisce una protezione efficace dei minori senza ricorrere alla sorveglianza di massa: applicazioni più sicure grazie al principio del ‘Security by Design’, rimozione proattiva dei contenuti illegali online e obblighi di eliminazione rapida».

Breyer ha concluso con un appello: «Oggi abbiamo dimostrato che la nostra protesta ha il potere di fermare un sistema di sorveglianza totalitario senza eguali nel mondo libero. Ma la minaccia non è scomparsa. I sostenitori del Chat Control useranno ogni mezzo e non si arrenderanno facilmente. Continueremo a combattere finché questa proposta non sarà sconfitta una volta per tutte e la privacy della nostra vita digitale non sarà garantita per tutti».

“La libertà vale solo quanto la nostra volontà di difenderla. Ora è il momento di sostenere le organizzazioni per i diritti civili che hanno reso possibile questa vittoria, così da essere pronti per la prossima battaglia.”

L’adozione della proposta da parte dei ministri dell’interno dell’UE, inizialmente prevista per il 14 ottobre, non avrà luogo poiché non esiste una maggioranza favorevole. È probabile che la Commissione europea proponga ora di prorogare l’attuale regolamento Chat Control 1.0, che consente ai fornitori di servizi di esaminare i messaggi degli utenti (su base volontaria). Tuttavia, un’estensione di questo sistema di scansione indiscriminata non è accettabile: tali controlli dovrebbero essere mirati e limitati ai sospetti, su richiesta di un’autorità giudiziaria.