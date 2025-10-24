Innovazione

Assemblea Assosoftware, uniti nella transizione digitale – Foto Gallery

24
Ottobre 2025
Di Simone Zivillica

Si è svolta giovedì 23 ottobre l’Assemblea pubblica di AssoSoftware, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese italiane produttrici di software gestionale. L’edizione di quest’anno svoltasi a Roma è stata dedicata al tema “L’Italia e le sfide della trasformazione digitale”. Dalla mattinata è nato un confronto tra istituzioni, imprese e mondo accademico sulle principali direttrici dell’innovazione tecnologica e normativa del Paese. La conclusione è stata dedicata ad un keynote speech tenuto da Marco Calabrò, Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT, e dedicato alla Legge di Bilancio e al nuovo programma per sostenere la transizione digitale e green delle imprese italiane.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica

Vinicio Peluffo
Chiara Basile
Chiara Basile, Andrea Pizzabocca Lanzi, Cristiano Dell_Oste, Piermassimo Colombo, Paolo Sanni.
Chiara Basile, Andrea Pizzabocca Lanzi, Cristiano Dell_Oste, Piermassimo Colombo, Paolo Sanni.
Cristiano Dell’Oste
Chiara Basile, Andrea Pizzabocca Lanzi, Cristiano Dell_Oste, Piermassimo Colombo, Paolo Sanni.
Giulia Pastorella
Marco Calabrò
Marco Calabrò, Roberto Bellini
Marco Calabrò, Roberto Bellini
Giulia Pastorella
Laura Cavandoli
Laura Cavandoli
Mario Pedrazzini
Novo Umberto Maerna
Novo Umberto Maerna
Paola Olivares, Pierfrancesco Angeleri
Paola Olivares
Paolo Savini, Massimo Pedrazzini, Piermassimo Colombo.
Paolo Savini
Marco Calabrò
Piermassimo Colombo
Roberto Bellini
Roberto Bellini, Paola Olivares, Pierfrancesco Angeleri.
Roberto Bellini
Vinicio Peluffo, Novo Umberto Maerna, Giulia Pastorella, Cristiano Dell_Oste, Laura Cavandoli, Marco Calabrò.
Pierfrancesco Angeleri
Piermassimo Colombo
Piermassimo Colombo, Paolo Savini
Vinicio Peluffo

