Si è svolta giovedì 23 ottobre l’Assemblea pubblica di AssoSoftware, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese italiane produttrici di software gestionale. L’edizione di quest’anno svoltasi a Roma è stata dedicata al tema “L’Italia e le sfide della trasformazione digitale”. Dalla mattinata è nato un confronto tra istituzioni, imprese e mondo accademico sulle principali direttrici dell’innovazione tecnologica e normativa del Paese. La conclusione è stata dedicata ad un keynote speech tenuto da Marco Calabrò, Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT, e dedicato alla Legge di Bilancio e al nuovo programma per sostenere la transizione digitale e green delle imprese italiane.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica