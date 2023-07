Delega fiscale, e-cig acquistabile online anche da fuori l’Italia

«Il nostro obiettivo è approvare la delega fiscale in terza lettura prima della pausa di ferragosto. È un altro passaggio fondamentale del programma di governo, è una specie di rivoluzione nei rapporti tra fisco e cittadino, dove il cittadino non è più un nemico dello stato o un limone da spremere. L’obiettivo è ridurre progressivamente il carico fiscale e premiare le imprese che assumono e che creano lavoro. Quando si parla di lotta alla povertà e di dare aiuti alle famiglie credo che il sistema migliore sia quello di ridurre le tasse sulle famiglie e sull’impresa». Lo aveva dichiarato questa mattina alla Rai il Ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani.

Oggi la seconda lettura è passata a Montecitorio, portando novità ma anche bagarre. Infatti, l’episodio cardine della seduta è stato quello riguardante un ordine del giorno presentato da Gianni Cuperlo (Pd), che impegnava il governo, contestualmente all’attuazione della riforma, a sensibilizzare con una campagna di opinione sui danni dell’evasione fiscale. Il Sottosegretario all’Economia Federico Freni (Lega) aveva espresso parere favorevole ma l’Odg è stato bocciato con 148 no e 131 sì, con la dichiarazione di voto contrario da parte di Fratelli d’Italia. Insomma la maggioranza contro l’esecutivo. Maggioranza che secondo l’opposizione fa capire di non volersi impegnare contro l’evasione. Il capogruppo di FdI Tommaso Foti ha chiarito: «Ribadisco il voto non in relazione al merito ma per l’illustrazione, l’intervento di Cuperlo è stato un inno all’offesa al centrodestra“. Al di là di questo come dato storico quest’anno il recupero della evasione fiscale è altissimo. Non bisogna insultare chi si è sempre comportato coerentemente anche in materia di lotta alla evasione».

Novità sull’e-cig

Per quanto riguarda il testo, dopo l’esame in Aula si allenta la stretta per l’acquisto di e-cig online che era prevista nella versione uscita dalla Commissione e che prevedeva il divieto di vendita fuori dall’Italia. Un emendamento della Commissione approvato dall’Aula prevede, invece, la possibilità di acquistare il prodotto online anche da Paesi dell’Ue ma solo con consegna in tabaccheria o in un negozio di e-cig che va indicato al momento dell’acquisto via internet. La ratio dell’emendamento è quella di promuovere un maggiore controllo per il contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori.

Scadenze posticipate

Il governo ha poi dato parere favorevole all’ordine del giorno alla delega fiscale, di Azione, che lo impegna a estendere al 20 agosto il termine ultimo per i versamenti relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva, come da prassi ormai consolidata, rivedendo dunque i termini di proroga precedentemente fissati, e cioè quelli del 20 luglio e del 31 luglio per la scadenza con maggiorazione dello 0,40%.

Detassazione

Dovrebbe inoltre concretizzarsi la detassazione di straordinari e tredicesime per i redditi più bassi, mentre per quanto riguarda i premi di produttività, grazie a un emendamento del Terzo Polo, si prevede una riduzione dell’Ires per le imprese nelle quali ci sia una partecipazione agli utili dei dipendenti.

Ora dunque è atteso il passaggio al Senato, per poi concludere l’Iter con l’ok definitivo della Camera.