L’alimentazione responsabile dei cittadini sta a cuore al Comune di Roma. L’assemblea ha da poco approvato all’unanimità il Regolamento del Consiglio del cibo, che disciplinerà il funzionamento dell’organo consultivo chiamato a promuovere azioni consapevoli in linea con le priorità Food dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L’Amministrazione lo ha reputato un passo ulteriore che consente di proseguire e rafforzare il lavoro della Food Policy di Roma, intensificando le azioni di contrasto allo spreco alimentare, promuovendo l’agricoltura sostenibile, favorendo l’educazione alimentare nelle scuole, ma anche aumentando la consapevolezza della qualità del cibo.

Il Consiglio del Cibo è un organo che si avvale dell’apporto integrato di associazioni, enti, cooperative e ricercatori. Esiste da poco più di un anno ed è stato istituito in applicazione di una delibera capitolina del 27 aprile 2021. Si struttura su 7 Tavoli tematici: Food Governance, Accesso alle risorse, produzione locale e agroecologia, Mercati, cibo locale e logistica, Economia solidale e filiere alternative, Contrasto allo spreco e alla povertà alimentare, Ristorazione scolastica, ristorazione collettiva ed educazione alimentare e Cultura gastronomica, ristorazione e trasformazione del cibo. Il lavoro di questo gruppo ha avuto un primo importante banco di prova con l’allestimento di uno stand nella 14° edizione di “Terra Madre”, l’evento organizzato da Slow Food al Salone del Gusto di Torino. Arrivando poi a una forte collaborazione con la FAO con cui, a settembre 2022, è stato organizzato un evento per la celebrazione dell’Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell’Acquacoltura (IYAFA 2022).

In continuità con gli obiettivi, la Giunta Capitolina aveva approvato anche le linee guida relative ai criteri di individuazione di terre pubbliche e della loro assegnazione, con l’obiettivo di in incentivare una nuova imprenditoria agricola under 30.

«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in Assemblea Capitolina del regolamento del Consiglio del Cibo. Nato dal protagonismo di decine di associazioni impegnate per il diritto all’accesso al cibo, alla difesa dei piccoli produttori e del cibo biologico e sostenibile, al contrasto allo spreco e all’insicurezza alimentare, all’educazione alimentare, che hanno incontrato e si sono confrontate con le diverse realtà della filiera agroalimentare, le organizzazioni professionali, la media e grande distribuzione, per affermare il principio del diritto al cibo di qualità per tutte e tutti», ha detto l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente, Cibo e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.