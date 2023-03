Nell’epoca della prima presidente del Consiglio donna appare ancor più indispensabile guardare allo stato dell’arte dell’occupazione femminile in Italia. Se da una parte questa cresce, anche se di poco, dall’altra la percentuale delle donne attive nel lavoro in Italia si ferma al 51%, mentre la media europea si attesta al 62%, segnando un ennesimo gap che va necessariamente colmato. «Bisogna aumentare l’accesso delle donne alle materie stem, che garantiscono una maggiore occupabilità: attualmente solo il 19% dei laureati in tali discipline sono donne, mentre il 40% sono uomini» – ha detto Cristiana Scelza, Presidente di Valore D, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. Per raggiungere l’obiettivo di una parità di genere che sia concreta e fattiva, occorre implementare politiche per il lavoro femminile di pari passo a un sostanziale miglioramento del sistema di welfare. Sempre Cristiana Scelza ha ricordato, infatti, che «sarebbe utile avere un numero maggiore di asili nido, dare sostegni alle famiglie per l’assunzione di tate e badanti e, soprattutto, aumentare il congedo parentale anche per i papà».

Largo Chigi dell’8 marzo 2023

Ne abbiamo parlato con le Senatrici Dolores Bevilacqua, Vicepresidente Commissione Politiche dell’Ue al Senato per il M5S, Simona Flavia Malpezzi, Presidente gruppo del Partito democratico al Senato, Elena Murelli, Capogruppo per la Lega alla Commissione Affari Sociali al Senato, Giulia Pastorella, Capogruppo di Azione alla Commissione Trasporti alla Camera e, appunto, Cristiana Scelza, Presidente di Valore D. Nell’incontro agli Studios di UtopiaLab, si è parlato anche di come il Piano nazionale di ripresa e resilienza possa avere un ruolo nel rilancio delle politiche del lavoro al femminile.