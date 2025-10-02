“Ogni centimetro quadrato in Europa deve essere sicuro”. Con queste parole la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha chiuso il vertice UE di Copenhagen, dedicato alla difesa comune. La roadmap fino al 2030, ha spiegato, punterà su obiettivi misurabili, coalizioni di capacità guidate da singoli Stati e un coordinamento stretto con la NATO.

Particolare attenzione all’Eastern Flank Watch, il progetto per rafforzare la protezione dei confini orientali. Tra le misure, la creazione di un vero e proprio “muro dei droni”: un sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce, modellato sull’esperienza maturata in Ucraina.

A margine del vertice, Giorgia Meloni ha riportato l’attenzione anche sullo scenario mediorientale. Ha definito “irresponsabile” la flottiglia di attivisti diretta verso Gaza, ribadendo che le priorità del summit restano due: sostegno all’Ucraina e rafforzamento della difesa europea.

La premier ha poi partecipato alla cena di gala offerta dai reali danesi e si prepara a intervenire al vertice della Comunità politica europea, dove insieme al presidente francese Emmanuel Macron lancerà una nuova iniziativa di coalizione europea.