Iran: Usa rispondono ad attacchi, conflitto si allarga; per il Congresso, estate calda

C’è stata la reazione degli Stati Uniti, annunciata dal presidente Donald Trump, dopo gli attacchi dell’Iran contro basi americane, andati a vuoto la scorsa notte: con missili e bombe, sono stati colpiti – annuncia il Comando Centrale – decine di obiettivi delle Guardie della Rivoluzione iraniane – non si ha un bilancio delle vittime e dei danni -. Le fonti Usa definiscono le operazioni “una potente risposta” alla provocazione iraniana del giorno prima.

Nella notte, in Ucraina, la capitale Kiev e numerose altre località sono state sotto attacco – ci sono vittime civili -: il presidente Volodymyr Zelensky aveva messo in guardia contro una massiccia offensiva russa, in coincidenza con l’avanzare, nel Congresso di Washington, di misure anti-russe.

Usa: un’estate fitta di temi caldi

Le cronache americane sono però dense pure di vicende interne, a partire dalla decisione della Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, di lasciare invariato il costo del denaro, che oscilla tra i 3,50 e 3,75%: una scelta che appare un compromesso tra le sollecitazioni di Trump ad abbassarlo e l’impulso da economisti ad aumentarlo per contenere l’inflazione.

Inoltre, il Senato rinvia il voto di conferma, che doveva esserci oggi, della nomina di Todd Blanche, un avvocato personale del presidente Trump, a segretario alla Giustizia: due senatori repubblicani minacciano di votargli contro perché si rifiuta d’impegnarsi a fare saltare l’accordo ‘pro Trump e famiglia’ raggiunto con l’Agenzia delle Entrate con una querela temeraria.

Il Senato ha invece approvato la nomina di Jay Clayton a direttore dell’intelligence nazionale: scelta meno controversa di molte altre, ma su cui era stato lo stesso Trump, a un certo punto, a frenare.

Fronte immigrazione, l’Amministrazione Trump ha avviato nuove strette. E, infine, c’è la vicenda di Anthony Fauci, l’immunologo che guidò negli Usa la lotta anti-Covid, spesso in contrasto con il negazionismo di fondo di Trump e di parte dei Maga: oggi, è costretto a difendersi da rigurgiti nel Congresso di ‘no vax’ e di complottisti.

Iran: la mappa dell’allargamento del conflitto

Sul New York Times, una cartina mostra l’intreccio di azioni belliche delle ultime 24 ore, dopo che per cinque giorni le armi avevano taciuto: l’attacco iraniano contro basi americane nella Regione, specie in Giordania; le risposte statunitensi; l’azione congiunta Stati Uniti – Arabia saudita, la notte tra martedì e mercoledì, contro milizie sciite filo-iraniane in Iraq – il bilancio supera i venti morti, fra cui sei ‘consiglieri’ iraniani -; l’attacco a una petroliera saudita da parte degli Huthi all’ingresso nel Mar Rosso e le esplosioni e gli incendi a bordo di due petroliere – una americana – apparentemente colpite da droni all’ingresso da nord del Canale di Suez.

Secondo il giornale, “i combattimenti si riaccendono in tutta la Regione” e Trump di trova di fronte “un Iran più determinato man mano che il conflitto s’allarga”. La discesa in campo, riluttante, dell’Arabia saudita viene spiegata con attacchi delle milizie sciite contro installazioni petrolifere saudite. Il Wall Street Journal sostiene che i vertici militari statunitensi hanno un piano d’escalation dei combattimenti per le prossime due settimane, ma non è chiaro che cosa possa avvenire dopo.

Trump s’impegna “a colpire duro”, ma restano le incognite sull’adeguatezza degli arsenali di missili anti-missili statunitensi.