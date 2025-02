Ieri a Roma l’Istituto Affari Istituzionali ha presentato il rapporto 2024 sulla politica estera italiana. Nell’occasione, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha diramato un messaggio rivolto allo IAI in cui riflette sui principali avvenimenti oggetto di studio del rapporto. Ringraziando il Presidente Nelli Feroci e la Direttrice Tocci per questa occasione di approfondimento sull’azione di politica, ha sottolineato che «il Governo si è fortemente impegnato per promuovere la pace e il dialogo, a sostegno della crescita e del benessere delle famiglie e delle imprese. Perché dove passano le merci non passano le armi».

Gli aiuti a Gaza

Tajani, nel messaggio pubblicato sul sito dello IAI scrive: «Proprio oggi mi trovo in Israele, al porto di Ashdod, dove è arrivata la nave con 15 camion da noi donati al Programma Alimentare Mondiale per la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza ed un nuovo carico di beni umanitari per la popolazione civile. Uno dei frutti dell’iniziativa “Food for Gaza” che ho lanciato a nome del Governo, modello di cooperazione apprezzato sia gli israeliani che i palestinesi. E poi mette in chiaro: «Il cessate il fuoco a Gaza e in Libano, e la transizione in Siria, hanno aperto una nuova fase politica in Medio Oriente. È un’opportunità per una stagione di pace su cui il Governo ha lavorato a lungo lo scorso anno, in Europa e come Presidente del G7, che non vogliamo e non dobbiamo lasciarci sfuggire».

«L’Italia sta facendo la sua parte, anche con il suo contributo centrale alle missioni UNIFIL in Libano, ASPIDES nel Mar Rosso ed EUBAM al valico di Rafah tra Striscia di Gaza e l’Egitto».

Al fianco di Kiev

Sulla guerra in Europa: «Sosteniamo l’Ucraina con l’obiettivo di una pace giusta, che non significa la resa di Kiev. Lavoriamo per portare Mosca al tavolo del negoziato».

L’obiettivo Balcani

Poi Tajani prende in esame il rapporto con gli Stati Uniti e gli altri quadranti d’azione, ricordando che «siamo stati tra i primi ad avviare il dialogo con la nuova Amministrazione Trump. Nei contatti che ho già avuto con il Segretario di Stato Rubio abbiamo concordato sull’importanza di rafforzare le relazioni transatlantiche e il partenariato economico bilaterale. Sono inoltre convinto che l’Unione Europea resti una garanzia di pace, stabilità, prosperità e sicurezza. Per questo siamo tra i principali sostenitori della riunificazione dei Balcani Occidentali all’Europa, come ci viene ampiamente riconosciuto. L’ho ribadito venerdì scorso a Belgrado, aprendo il terzo Forum Imprenditoriale Italia-Serbia in meno di due anni, e lo ripeterò lunedì a Roma dove presiederò una nuova Ministeriale Esteri con i miei colleghi della regione, quelli degli Stati Membri del gruppo “amici dei Balcani Occidentali”, l’Alto Rappresentante Kallas e la Commissaria all’allargamento Kos».

Soddisfatto del G7

Lo sforzo nelle relazioni internazionali il ministro lo ravvisa anche nell’approccio seguito nella Presidenza italiana del G7, «superando l’immagine del gruppo delle principali economie liberali del mondo come una fortezza e aprendo spazi di collaborazione anche politica con partner come il Quintetto Arabo, i Paesi dell’Indo-Pacifico e numerosi Paesi africani. La riduzione del 58% degli sbarchi (-80% dalla Tunisia) viene anche da qui».

Esteri 2024, il parere dello IAI

Aprendo l’evento, gli esponenti dello IAI hanno voluto sottolineare la sostanziale coerenza della politica estera del governo Meloni nel 2024, in linea con la tradizionale direttrice italiana e ben adattata ai vincoli esterni già esistenti, nonostante una maggioranza eterogenea nelle idee e un contesto globale complesso e contraddittorio. lo IAI ha rilevato fermezza anche nel sostegno all’Ucraina, sebbene con un contributo in forniture belliche modesto e un ruolo di basso profilo nella questione israelo-palestinese, tuttavia analogo a quello degli altri Paesi europei. Inoltre degno di nota il rapporto con gli Usa, buono pure in era Biden. Da considerare il fatto che Giorgia Meloni non abbia cercato di interferire con le elezioni americane.