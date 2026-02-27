Artico: l’Ue gioca la sua partita, Norvegia alleata

Il Mare di Barents, al largo della Norvegia, sta assumendo un peso crescente nella strategia energetica dell’Unione Europea. Negli ultimi tre anni il gas naturale è tornato al centro della geopolitica continentale: la fase più intensa del conflitto russo-ucraino e la corsa globale al GNL hanno dimostrato che l’energia non è solo una commodity, ma uno strumento di potere politico, leva economica e fattore di influenza internazionale.

In questo quadro Bruxelles ha avviato una revisione della propria politica artica, valutando con maggiore attenzione le potenzialità del Barents. L’area, parte del Mar Glaciale Artico a nord di Norvegia e Russia, si affaccia sulla penisola di Kola, dove è stanziata la Flotta del Nord russa, responsabile anche dei sottomarini nucleari. La dimensione ambientale è solo una parte della questione: la posta in gioco è profondamente geopolitica. Secondo la US Geological Survey, nell’Artico si troverebbero circa il 30% del gas naturale e il 13% del petrolio ancora non scoperti a livello globale.

Per l’Europa il gas resta una componente rilevante del mix energetico. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione ha accelerato la diversificazione delle forniture, sostituendo in larga parte i flussi via gasdotto con GNL proveniente soprattutto da Stati Uniti e Qatar. Con il piano REPowerEU, la Commissione ha fissato l’obiettivo di interrompere tutte le importazioni di gas russo, liquefatto e via pipeline, entro novembre 2027.

La scelta ha evitato un collasso energetico, ma ha aumentato l’esposizione ai mercati globali, ai prezzi spot e alla concorrenza asiatica. In sintesi, l’Europa è diventata più dipendente dal mare e meno dalle infrastrutture terrestri, con un impatto diretto sugli equilibri geopolitici.

La Norvegia è oggi il principale fornitore di gas dell’Unione e una quota crescente arriva proprio dal Barents, dove giacimenti come Johan Castberg rafforzano il ruolo di Oslo nel sistema energetico europeo. Tuttavia i tempi di sviluppo sono lunghi: tra scoperta e produzione stabile possono servire cinque-dieci anni. Le decisioni prese oggi determineranno se nel 2035 l’Europa potrà contare su maggiori volumi norvegesi o dovrà continuare a rivolgersi in misura significativa al mercato globale del GNL.

Accanto al valore strategico delle risorse emergono però criticità tecniche e di sicurezza. Le infrastrutture sottomarine che collegano il Barents ai mercati europei, tra gasdotti e impianti come Snøhvit, operano in condizioni estreme, a profondità tra i 2.000 e i 3.000 metri. Ghiaccio in movimento, correnti intense e instabilità dei fondali aumentano il rischio di sollecitazioni meccaniche ed erosioni. La manutenzione può costare fino al 50% in più rispetto ad aree come il Mediterraneo e, in caso di incidente o sabotaggio, il ripristino potrebbe richiedere mesi, con effetti immediati sui prezzi del gas in Europa.

Alle vulnerabilità fisiche si sommano quelle digitali. I sistemi industriali e di controllo che gestiscono gasdotti e impianti sono esposti a minacce ibride in un’area attraversata dalle tensioni tra Russia e NATO. Attacchi informatici, ransomware e fragilità legate a protocolli legacy rappresentano rischi concreti. L’Unione ha rafforzato il quadro normativo con la direttiva NIS2, ma la cooperazione con la Norvegia resta decisiva.

Quest’anno Oslo fornirà circa 120 miliardi di metri cubi di gas all’UE, con una quota crescente proveniente dal Barents. Qualsiasi interruzione significativa potrebbe tradursi in un rialzo del TTF e in un maggiore ricorso al GNL statunitense o qatariota. Il rischio appare nel breve termine gestibile grazie a investimenti in protezione fisica e digitale, maggiore coordinamento europeo e nuove misure di sorveglianza nell’Artico. Ma la partita si gioca sul medio periodo: il Barents non è solo una frontiera energetica, è una delle nuove linee di faglia della sicurezza europea.