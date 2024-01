Dopo la morte di Steve Jobs i dubbi c’erano. Ma Apple è rimasta un’azienda dall’impatto enorme, conservando rilevanza tecnologica e iconicità. Arrivando ad essere la società che in borsa vale di più al mondo. Fino a ieri però. Perché a Wall Street Microsoft ha superato l’azienda di Cupertino in capitalizzazione. In apertura di seduta Microsoft ha fatto registrare un rialzo dell’1,5%, che significa una valutazione di mercato di 2.888 miliardi di dollari, mentre Apple è scesa dello 0,3% con una capitalizzazione di mercato di 2.887 miliardi di dollari. Da inizio anno la società che fu capitanata da Bill Gates ha guadagnato il 3%, Apple invece è scesa del 4%, A quanto pare preoccupa gli analisti il comparto dell’iPhone: le vendite di telefoni in Cina sono diminuite del 30% nella prima settimana del 2024, hanno affermato gli analisti di Jefferies in una nota al cliente questa settimana, aggiungendosi ai segnali di crescenti pressioni competitive da parte di Huawei e di altri rivali nazionali.

Al contrario sta creando molta fiducia l’investimento tempestivo di Microsoft sull’intelligenza artificiale generativa, che con un esborso di circa 13 miliardi di dollari l’ha resa partner di Open AI, azienda titolare di Chat GPT, ottenendo lo status di osservatore nel Consiglio D’Amministrazione ma senza diritto di voto e senza possedere quote, almeno stando a quanto dichiara Microsoft. La fattispecie infatti sarà molto probabilmente valutata dall’Antitrust, anche in Europa, dove ci si attende un’indagine in materia di fusioni. L’attenzione è alta pure perché si tratta di tecnologie sensibili come quella dell’IA.

Questa mattina (12 gennaio ore 10:40) a mercato ancora chiuso un’azione Microsoft vale 384,63 dollari, mentre un’azione Apple costa 185,59 dollari.

Il trend positivo di Microsoft è consistente. Come analizza l’agenzia Radiocor, nell’ultimo anno il titolo di Microsoft ha guadagnato circa il 64%, quello di Apple il 38%. Microsoft è spinta dalla continua crescita della sua divisione di cloud computing, mentre i suoi maggiori rivali, come Amazon e Google, hanno vissuto un graduale rallentamento nella crescita delle vendite. I ricavi di Microsoft sono previsti in aumento a circa 61 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, terminato a dicembre; si tratterebbe di un aumento di circa il 16% rispetto all’anno prima. Apple è diventata la prima società al mondo a superare i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, lo scorso anno, ma ha poi registrato mesi di risultati deludenti e vendite deboli. Ora, investitori e analisti sono preoccupati che la domanda, nel 2024, non torni a crescere in modo deciso. Wall Street prevede per Apple 118 miliardi di dollari in vendite nel trimestre terminato a dicembre, pari a un rialzo inferiore all’1% rispetto a un anno prima.

Apple aveva superato in borsa Microsoft nel 2010 e da allora la casa di Cupertino era rimasta sempre in vantaggio, se non per brevi periodi di avvicendamento (l’ultimo durante la pandemia).

Le performance finanziarie di Apple e Microsoft a confronto. Fonte: Reuters