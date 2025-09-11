Turismo, Bankitalia: in crescita entrate e uscite. A giugno surplus di 3,6 miliardi

A giugno 2025 la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un surplus di 3,6 miliardi di euro, in aumento rispetto allo stesso mese del 2024. Le entrate turistiche hanno raggiunto i 6,5 miliardi (+6,5%), mentre le uscite si sono attestate a 2,9 miliardi (+4,4%).

Lo comunica la Banca d’Italia nell’aggiornamento delle Statistiche sul turismo internazionale dell’Italia, che confermano il ruolo centrale del turismo per l’economia nazionale.

Nel complesso del secondo trimestre 2025, la spesa dei visitatori stranieri in Italia è cresciuta del 5,6% su base annua, sostenuta in primo luogo dall’aumento del numero di turisti e, in misura minore, dalla spesa media individuale. Allo stesso tempo, la spesa degli italiani all’estero è aumentata del 5,9%, trainata quasi esclusivamente dal maggior numero di viaggiatori.

Il dettaglio geografico mostra che la crescita delle entrate ha riguardato sia i turisti provenienti da paesi extra-Ue sia quelli da paesi Ue. Per contro, le uscite degli italiani hanno segnato un incremento più marcato verso le destinazioni europee (+9,5%) rispetto a quelle extra-Ue (+2,5%).

Il quadro positivo conferma la tendenza già emersa nel primo trimestre 2025, quando – secondo i dati di Via Nazionale – il surplus turistico era cresciuto del 15% rispetto all’anno precedente, con un aumento del 6,4% della spesa degli stranieri in Italia.

Già nel 2024 le entrate turistiche avevano superato i 54 miliardi di euro (+4,9% sul 2023), con un saldo positivo di 21,2 miliardi, pari a circa l’1% del PIL. Numeri che testimoniano come il turismo internazionale resti un pilastro strutturale della bilancia dei pagamenti italiana, capace di resistere ai rallentamenti congiunturali e di trainare la crescita in diversi comparti, dai servizi alle attività commerciali legate ai flussi di viaggio.