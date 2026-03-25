Rottamazione Quinquies: come abbattere i debiti fino all’80%

Ridurre il debito fiscale fino al 70-80% combinando due strumenti oggi disponibili: la Rottamazione Quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, e il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Non è teoria, ma la strategia operativa illustrata nel volume “Rottamazione Quinquies: Per Professionisti e Imprenditori – Alla Luce della Legge di Bilancio 2026”, scritto da Carlo Carmine, Presidente dell’Osservatorio Imprese e Fisco, insieme all’avvocato Claudia Patrone.

«Il punto non è solo aderire alla rottamazione: è sapere come farlo nel modo più efficace, e oggi esistono due binari paralleli – spiega Carlo Carmine – la definizione agevolata e il Codice della Crisi, che se combinati correttamente permettono di abbattere il debito in modo significativo, proteggere l’attività e costruire un percorso reale di uscita dalla crisi. In questo libro spieghiamo come, passo dopo passo, con casi concreti e scenari applicativi».

Il volume si rivolge in particolare a chi gestisce carichi fiscali complessi, più posizioni debitorie o situazioni ormai difficili da sostenere, e affronta nel dettaglio le differenze rispetto alla precedente Rottamazione Quater: «attenzione, ci sono differenze importanti – precisa Carmine – sono esclusi gli avvisi di accertamento, che nella Quater erano inclusi, e possono aderire solo i contribuenti decaduti entro il 30 settembre 2025. Sono aspetti tecnici decisivi, su cui bisogna muoversi con consapevolezza».

La scelta di distribuire il libro gratuitamente in formato digitale risponde a una logica precisa: «troppi imprenditori e professionisti rischiano di perdere un’occasione importante per mancanza di informazione o perché disorientati dalla complessità normativa – prosegue Carmine – abbiamo voluto eliminare ogni barriera d’accesso. E per la stessa ragione abbiamo integrato nel libro la nostra quarta intelligenza artificiale gratuita, che permette al lettore di leggere la propria situazione fiscale e individuare le strategie più efficaci. Non vendiamo consulenze con questo libro, ma offriamo consapevolezza». La Rottamazione Quinquies riguarda circa 13 miliardi di debiti fiscali, con un incasso ipotizzato prossimo a 9 miliardi di euro. «Dietro quei numeri ci sono famiglie e imprese – conclude il Presidente dell’Osservatorio Imprese e Fisco – chi ha un problema con il Fisco ha diritto a capire le regole del gioco. E noi gliele spieghiamo con chiarezza, con i numeri e con la tecnologia».