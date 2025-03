Periscopio – Dal passato al futuro: il ritorno del credito su pegno come leva per ripartire

Dalla scoperta dell’America ai moti risorgimentali, il credito su pegno ha accompagnato momenti chiave della nostra storia come strumento di sostegno e ripartenza. Oggi, in un contesto che cambia con velocità crescente, continua a rappresentare una risorsa solida e accessibile per trasformare idee in progetti, esigenze in opportunità, ambizioni in realtà. A Periscopio ne abbiamo parlato con Andrea Rotunno, Chief Commercial Officer di Affide. Conduce Axel Donzelli.