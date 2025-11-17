In vista della Legge di Bilancio 2026, AssoBirra rinnova la richiesta al Governo di ridurre le accise sulla birra da 2,99 a 2,97 euro per ogni ettolitro prodotto. L’obiettivo è sostenere una filiera che vale 10,4 miliardi di euro, occupa oltre 112.000 persone e rappresenta uno dei pilastri dell’economia agroalimentare italiana.

Negli ultimi dieci anni il comparto birrario ha generato 92 miliardi di ricchezza e 24.000 nuovi posti di lavoro, contribuendo al gettito fiscale con circa 4 miliardi di euro l’anno. Ma il settore mostra segnali di rallentamento: nel 2024 consumi in calo dell’1,5%, export giù del 7,8% e accise aumentate di 20 milioni di euro. Nel 2025, a causa dell’inflazione e del calo del potere d’acquisto, il mercato continua a registrare dati negativi, con una flessione anche nei mesi estivi, tradizionalmente cruciali per il comparto.

Secondo AssoBirra, la tassazione pesa in modo determinante sulla competitività: l’accisa incide fino al 40% del prezzo al consumo nei formati più diffusi e arriva a circa 80 centesimi per una birra alla spina. “La birra è una filiera viva e strategica, che unisce agricoltura, industria e distribuzione, generando valore per l’intero Paese – spiega il presidente di AssoBirra, Federico Sannella –. Oggi più che mai serve una visione di lungo periodo sulla fiscalità: ridurre le accise non significa solo alleggerire un’imposta regressiva, ma restituire slancio a investimenti, occupazione e innovazione.”

L’associazione ricorda che tra il 2017 e il 2022 le precedenti riduzioni di aliquota hanno prodotto risultati concreti: +10% nei consumi, +11% nella produzione, +5% nella coltivazione di orzo distico e l’avvio di progetti per il luppolo italiano. Con la Legge di Bilancio 2025 è stata introdotta una riduzione pluriennale per i piccoli birrifici sotto i 60.000 ettolitri, ma la misura riguarda solo il 3% della produzione nazionale.

“Le riduzioni fiscali hanno dimostrato di portare crescita e stabilità, mentre gli aumenti generano contrazione e contribuiscono all’inflazione, perché l’accisa entra nella formazione del prezzo e pesa in modo significativo sul consumatore finale – sottolinea il vicepresidente Paolo Merlin, con delega alla cultura della birra e alle tematiche fiscali –. Una fiscalità più equilibrata è essenziale per sostenere la ripresa, contenere i prezzi e dare respiro a tutta la filiera.”

La proposta di AssoBirra prevede quindi una riduzione dell’accisa con un costo stimato di 4,7 milioni di euro nel 2026: un investimento contenuto ma strategico, afferma l’associazione, per sostenere una filiera che produce valore diffuso, occupazione qualificata e innovazione lungo tutta la catena agroindustriale.