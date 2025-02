Si amplia il panorama dell’informazione economica in Italia con il lancio de L’Economista, il nuovo inserto settimanale de Il Riformista interamente dedicato all’approfondimento di tematiche economiche, industriali e finanziarie. Il debutto, avvenuto venerdì 7 febbraio, segna l’avvio di un progetto editoriale che si propone di promuovere un’analisi libera e di mercato, affrontando le principali questioni economiche con un approccio liberale, offrendo uno spazio di riflessione per imprese, istituzioni e cittadini.

L’inserto, curato dalla redazione del giornale diretta da Claudio Velardi, avrà anche una declinazione televisiva in partnership con URANIA TV, canale 260 del digitale terrestre, la prima emittente nazionale interamente dedicata alle istituzioni e alle imprese, edita da Giampiero Zurlo.

L’Economista sarà infatti anche un talk tv settimanale che porta sullo schermo i principali temi trattati nell’inserto cartaceo. Il programma, condotto da Paolo Bozzacchi e Ilaria Donatio, va in onda ogni venerdì mattina e ospita, accanto al direttore Velardi, economisti, imprenditori e protagonisti del mondo delle filiere produttive e della finanza per un dibattito senza filtri sulle sfide dei mercati.

A rafforzare ulteriormente l’iniziativa sarà una strategia di diffusione multicanale, che garantirà un’ampia amplificazione dei contenuti anche attraverso i social network, assicurando così una copertura su carta, TV e digitale.

Con questa iniziativa, Il Riformista e URANIA TV rafforzano il loro impegno per un’informazione economica di qualità, arricchendo il dibattito con un punto di vista indipendente, innovativo e lontano da ogni forma di conformismo