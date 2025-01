Ita Airways cambia il Cda, ecco i nuovi Presidente e Ad

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ITA Airways ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri. Nello specifico: Antonella Ballone, Joerg Eberhart, Lorenza Maggio, Sandro Pappalardo e Efrem Angelo Valeriani, più il nuovo Collegio Sindacale, nelle persone di Paolo Ciabattoni, Angela Florio e Federico Testa.

L’Assemblea ha indicato Sandro Pappalardo come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Joerg Eberhart come Amministratore Delegato di ITA Airways; Angela Florio è stata nominata Presidente del Collegio Sindacale.

«Sono orgoglioso e onorato di essere stato indicato per questo prestigioso incarico – ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato di ITA Airways –. Dopo oltre due anni di duro lavoro, questa nuova fase della storia della Compagnia ci consentirà di rafforzare la nostra posizione e di sviluppare sinergie strategiche che valorizzeranno la crescita e la solidità di ITA Airways come vettore italiano di riferimento, pronto a garantire al Paese una maggiore connettività e ai passeggeri una più ampia scelta di destinazioni, con una rinnovata visione di sviluppo, innovazione e sostenibilità».

L’Assemblea ha ringraziato il Presidente uscente Antonino Turicchi, unitamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale uscenti, per il lavoro svolto durante il loro mandato.

Ricordiamo che attualmente Lufthansa detiene il 41% delle quote di Ita Airways, Joerg Eberhart è attualmente chief Strategy officer di Lufthansa, già numero uno della controllata AirDolomiti.

Tra gli altri membri del Cda, Lorenza Maggio è vice president sales Emea di Lufthansa Group con la responsabilità di tutte le attività commerciali e di vendita dei vari marchi delle compagnie aeree in tutti i paesi europei, al di fuori dei mercati nazionali, della regione del Medio Oriente e dell’Africa) mentre il Presidente Sandro Pappalardo è attualmente membro del Cda dell’Agenzia nazionale del turismo.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in merito ha dichiarato: «Desidero ringraziare il presidente uscente Ita Airways Nino Turicchi per lo straordinario lavoro svolto in questa delicata fase di passaggio, e auguro buon lavoro al nuovo Cda e al presidente Sandro Pappalardo. Un particolare benvenuto all’amministratore delegato Joerg Eberhart e a tutti i nuovi componenti. Mi fa piacere infine anticipare che il Mef indicherà come membri del Comitato consultivo lo stesso Turicchi e Domenico Iannotta, Dirigente al Mef.

Chi è Sandro Pappalardo

Sandro Pappalardo, classe 1967, è nato a Tolmezzo (Udine), è ex pilota dell’Aeronautica militare. Ha partecipato a svariate missioni di pace, come le due in Libano e una in Afghanistan.

Nel 2017 entra nella giunta regionale siciliana a guida Musumeci come assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. Pochi mesi dopo, a giugno del 2019, si dimette da assessore e approda invece nel Consiglio di amministrazione di Enit, l’ente nazionale per il Turismo.

Nel 2023 diviene consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto per i rapporti con il Parlamento.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione, Pappalardo vive una gioventù abbastanza in salita.

Pappalardo è cittadino onorario della Città di Huntsville, in Alabama. È anche Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.