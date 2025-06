Golden power su Piaggio Aerospace: il Governo detta le condizioni all’acquirente turco

Il Governo ha attivato lo strumento della golden power per l’acquisizione di Piaggio Aerospace da parte della turca Baykar. Il provvedimento, contenuto in un documento di circa quindici pagine, definisce prescrizioni e garanzie che l’acquirente dovrà rispettare per portare a termine l’operazione e garantirne la sostenibilità nel tempo. Tra i vincoli imposti, figurano obblighi relativi a licenze, autorizzazioni, commesse e rapporti con i clienti.

L’obiettivo, secondo quanto trapela, è chiudere l’operazione entro la fine di giugno, così da consentire a Baykar di assumere la piena operatività con la società italiana a partire dal primo luglio. Non si esclude tuttavia che i tempi possano slittare, complice la complessità delle procedure ancora da finalizzare.

La golden power, esercitata in virtù dell’importanza strategica di Piaggio Aerospace nel comparto della difesa e dell’aerospazio, mira a tutelare la continuità industriale degli stabilimenti italiani, oltre a garantire il presidio nazionale su tecnologie e produzioni sensibili. L’interesse di Baykar, già nota per la produzione del drone Akinci, apre a possibili scenari di collaborazione tecnologica e produttiva con partner italiani di primo piano.