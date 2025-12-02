Giovanni Ferrero, Master Honoris Causa dalla CUOA Business School

CUOA Business School ha conferito il Master Honoris Causa in Business Administration a Giovanni Ferrero, Presidente del Gruppo Ferrero, riconoscendo la sua straordinaria capacità di guidare un’azienda italiana verso una dimensione globale, mantenendo saldi i valori dell’etica, della responsabilità sociale e della sostenibilità.

La cerimonia di conferimento si è svolta al Teatro Comunale di Vicenza, in occasione del Graduation Day 2025, il momento di consegna dei diplomi ai 213 allievi Master CUOA che quest’anno hanno concluso il loro percorso Master. Si tratta di manager, imprenditori, giovani laureati che hanno scelto CUOA Business School per la loro preparazione imprenditoriale e manageriale.

La motivazione

Il riconoscimento a Giovanni Ferrero nasce dalla volontà di proporre alla business community dei diplomati master CUOA 2025 un modello di leadership internazionale, capace di coniugare tradizione e innovazione, visione strategica e attenzione alle persone.

Il Gruppo Ferrero, da un’impresa familiare, è oggi una multinazionale presente in oltre 170 Paesi, grazie a una serie di acquisizioni strategiche e a una gestione lungimirante che ha rafforzato il portafoglio di brand e la presenza internazionale del Gruppo. La sua leadership si distingue per la capacità di dialogare con culture diverse, valorizzare le competenze locali e integrare le migliori pratiche manageriali, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva.

Il modello imprenditoriale proposto da Ferrero si fonda su pilastri quali l’apertura verso il mondo, la capacità di innovare senza perdere le proprie radici, l’attenzione alle persone e alle comunità, e una strategia di crescita che combina sviluppo interno e acquisizioni mirate. Ferrero ha dimostrato che un’impresa italiana può competere con successo sui mercati globali, mantenendo la propria identità e i propri valori, ma al tempo stesso evolvendo e adattandosi alle dinamiche internazionali.

Un esempio per i diplomati master CUOA

La storia di Giovanni Ferrero rappresenta un esempio concreto e ispiratore per tutti i diplomati Master CUOA 2025, chiamati a confrontarsi con un mercato del lavoro sempre più internazionale e competitivo. La sua capacità di integrare realtà diverse, gestire processi complessi e promuovere l’innovazione è un riferimento per chi aspira a una leadership responsabile e orientata al futuro.

Ferrero è oggi un modello imprenditoriale che dimostra come sia possibile crescere, innovare e internazionalizzarsi senza rinunciare all’etica, alla responsabilità sociale e alla sostenibilità. Il successo globale nasce dalla capacità di unire tradizione e modernità, di credere nell’innovazione e di avere l’orgoglio di portare nel mondo i valori delle proprie origini.

«Con il conferimento del Master Honoris Causa a Giovanni Ferrero celebriamo non solo un leader straordinario, ma anche i 30 anni di storia dei nostri conferimenti, che hanno premiato figure di riferimento per l’economia e la società», ha dichiarato Federico Visentin, Presidente di CUOA Business School. «Ferrero incarna perfettamente il nostro heritage: radici solide, visione globale e capacità di innovare con responsabilità. È un esempio che ispira la nostra business community e le future generazioni. Siamo particolarmente fieri di annoverare Giovanni Ferrero tra i nostri insigniti, anche perché con il suo stile e la sua visione, Gruppo Ferrero ha perseguito la crescita dimensionale, anche per acquisizioni, con modelli di governance lucidi ed efficaci. Siamo anche orgogliosi di celebrare il traguardo raggiunto dai nostri nuovi Alumni Master CUOA, a cui auguriamo davvero il meglio per il loro percorso professionale».

«Il conferimento del Master Honoris Causa da parte del CUOA è per me un grande onore e rappresenta un riconoscimento dell’importanza che la conoscenza e il confronto rivestono per la crescita e l’innovazione», ha commentato Giovanni Ferrero, Presidente del Gruppo Ferrero.

«La curiosità e la capacità di guardare oltre sono caratteristiche che animano il Gruppo Ferrero e ne rafforzano la visione di lungo periodo.

Investire nella conoscenza e nel confronto tra esperienze diverse è la chiave per affrontare le sfide globali con competenza, responsabilità e visione.

Ringrazio CUOA per la dedizione nel formare leader capaci di generare valore e innovazione, in azienda e nella società.

Sono certo che la formazione sia e rimarrà il motore per costruire un futuro migliore, aperto alle opportunità di un mondo in continua evoluzione».