“Oggi celebriamo l’orgoglio dell’impresa, della cultura e del modello italiano che sono dietro al prodotto Made in Italy”, ha dichiarato il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso introducendo la cerimonia di presentazione del francobollo emesso per la Giornata Nazionale del Made in Italy.

“La sua istituzione”, ha proseguito Urso, “ha segnato un punto di svolta per questo Paese che pone finalmente al centro le filiere di eccellenza che vanno promosse e tutelate, riconoscendone l’impatto sociale. In questo periodo storico denso di nuove sfide siamo consapevoli di essere sulla strada giusta per poterle affrontare. Abbiamo gli strumenti adatti e, riprendendo simbolo di questa giornata nazionale – l’uomo vitruviano di Leonardo – ribadiamo che l’uomo è al centro di ogni cosa”.

L’uomo vitruviano è simbolo dell’arte rinascimentale, con esso si analizzano le proporzioni del corpo umano secondo gli scritti dell’architetto romano Vitruvio. Il genio artistico voleva rappresentare, in accordo con il periodo da lui vissuto, l’uomo come “misura di tutte le cose”.

Prima giornata nazionale del Made in Italy

Con centinaia di eventi realizzati in ogni regione, per mettere in evidenza le specificità e le tipicità dei territori, si è aperta così la prima giornata nazionale del Made in Italy, nell’anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci.

“Il Made in Italy – ha sottolineato il ministro – non è fermo al passato ma è il miglior modo di concepire il futuro mettendo sempre al centro la persona”, così come è rappresentato dall’uomo vitruviano di Leonardo, che ispira il francobollo emesso per la giornata di oggi”.

“Dalla moda al design, dal cibo all’arte, il Made in Italy rappresenta il meglio del nostro saper fare, frutto di una tradizione millenaria e di una costante ricerca di innovazione. Un patrimonio prezioso, che ci rende orgogliosi di essere italiani e che contribuisce in modo significativo all’economia del nostro Paese”, ha concluso.

Il francobollo dedicato

Alla cerimonia, che si è svolta presso il Salone degli Arazzi, hanno partecipato insieme ad Adolfo Urso, la sottosegretaria con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, la presidente di Poste Italiane, Silvia Rovere e la rappresentante del Poligrafico e Zecca dello Stato, consigliere di amministrazione, Stella Mele.

Il francobollo ordinario appartiene alla serie tematica le eccellenze del sistema produttivo ed economico. La vignetta riproduce l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, rappresentativo del suo genio universale e dell’opera dell’ingegno, personalizzato con i colori della bandiera italiana nel lettering “GIORNATA NAZIONALE MADE IN ITALY” e nelle due figure geometriche, il cerchio e il quadrato, che racchiudono la figura. Completano il francobollo la legenda “15 APRILE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A zona 3”.

Il bozzetto, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato ottimizzato dal Centro Filatelico della produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ha una tiratura di 250.020 esemplari.

La Mostra Altagamma sulla Manifattura

“Celebriamo con la mostra ‘Lo Specchio dell’Eccellenza Italiana’ – che sarà aperta al pubblico fino al 28 aprile – la prima Giornata Nazionale del Made in Italy, che abbiamo voluto e proposto al Governo”, ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma.

“È un’occasione per valorizzare la nostra manifattura e il brand Made in Italy, che rappresenta un importante soft power dell’Italia nel mondo. La mostra è un viaggio ideale in un comparto che è una locomotiva della nostra economia, vale 144 miliardi di euro e occupa oltre 2 milioni di persone tra addetti diretti e indiretti. Ci auguriamo che questa giornata sensibilizzi le famiglie sul valore del Made in Italy ed ispiri i giovani, facendo loro riscoprire le professioni manifatturiere nella loro evoluzione fra tradizione e innovazione. La giornata vuole anche essere uno stimolo per tutti noi imprenditori a fare sempre di più sistema. Con questo spirito, che è al cuore della filosofia di Altagamma, e grazie alla collaborazione dell’Ambasciata italiana, siamo anche orgogliosi di accendere oggi con il nostro tricolore l’iconica Tokyo Tower, simbolo della capitale giapponese”.

L’alto di gamma italiano contribuisce per il 7,4% al PIL italiano, innerva il tessuto industriale con un’imprenditorialità diffusa e costituisce un modello produttivo dinamico e reattivo che rappresenta la nostra Silicon Valley. Un modello che si trova oggi ad affrontare sfide rilevanti fra cui la mancanza di talenti manifatturieri. La Giornata del Made in Italy – valorizzando i brand e i mestieri di eccellenza – può contribuire a risolvere o ad attenuare queste sfide con un percorso di sensibilizzazione e mobilitazione del Paese.