Fondazione LMDV dà il via al suo impegno per formazione e lavoro

A poche settimane dalla sua costituzione, Fondazione LMDV dà concreta attuazione al proprio impegno per la formazione e l’inclusione lavorativa attraverso MASTRI 4.0, il progetto dedicato alla crescita professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro di persone che incontrano maggiori difficoltà di accesso alle opportunità formative e occupazionali.

Ieri, presso il centro di formazione ELIS di Roma, Simone Poli, Amministratore Delegato di Fondazione LMDV, insieme a Daniele D’Orazio, ideatore di MASTRI 4.0 e fondatore di Impredo, ha visitato il laboratorio frequentato dai 25 partecipanti dell’attuale percorso formativo. Ad accoglierli Annachiara Moltoni, Direttrice Global Empowerment di ELIS, e Pietro Papoff, Direttore di Consel, il Consorzio che raccoglie imprese e altre organizzazioni partner di ELIS.

La visita ha consentito di osservare da vicino le attività svolte dagli allievi all’interno del percorso formativo MASTRI 4.0, dedicato ai laboratori di meccanica e impiantistica elettrica. Il programma, avviato nel mese di maggio e con conclusione prevista a settembre, prevede lezioni teoriche e attività pratiche in laboratorio. Il percorso è strutturato per integrare formazione tecnica e momenti di applicazione pratica e favorisce il contatto diretto con le imprese. Queste possono incontrare i partecipanti durante le attività in laboratorio e conoscerne i profili in vista di un possibile inserimento lavorativo. Il modello punta a rispondere alla crescente richiesta di competenze specializzate da parte delle aziende del settore.

MASTRI 4.0 rappresenta una delle prime iniziative attraverso cui Fondazione LMDV traduce in azione il proprio impegno nei campi della formazione, dell’accesso al lavoro e dell’inclusione sociale. Nato dall’esperienza sviluppata da Impredo, il progetto è sostenuto dalla Fondazione LMDV con il supporto di ELIS, partner per la realizzazione del percorso formativo. L’iniziativa punta a creare opportunità occupazionali concrete e a favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze e opportunità lavorative.

Il nome MASTRI 4.0 richiama l’incontro tra la tradizione del “mastro”, figura simbolo del saper fare e della trasmissione delle competenze professionali, e le innovazioni che stanno trasformando il mondo delle costruzioni. Un progetto che guarda al futuro del lavoro senza perdere il valore dei mestieri e della formazione sul campo.

Il progetto si fonda su un modello che mette in relazione scuole, aziende, enti di formazione e territorio, creando una rete di collaborazione tra pubblico e privato. Il percorso prende avvio dall’individuazione dei profili professionali richiesti dal mercato del lavoro e dall’orientamento dei candidati, realizzato attraverso la rete di scuole coinvolte – tra cui i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e gli istituti tecnici – e la selezione dei profili presenti nella banca dati dei candidati. Su questa base vengono costruiti percorsi di formazione teorica e pratica mirati, con il coinvolgimento degli enti formativi e delle imprese. Il modello prevede un accompagnamento continuativo delle persone lungo tutto il percorso, nella fase di inserimento lavorativo e anche successivamente, garantendo un contatto diretto e costante sia con le aziende sia con i partecipanti. Un approccio che integra dimensione formativa e sociale, rafforzando il legame tra apprendimento e occupazione e sostenendo concretamente le persone in ogni fase del percorso. Le esperienze maturate nelle precedenti edizioni del progetto hanno confermato l’efficacia del modello, con risultati positivi in termini di inserimento lavorativo dei partecipanti.

Per Fondazione LMDV, MASTRI 4.0 rappresenta un esempio concreto di come formazione, accompagnamento e collaborazione tra pubblico e privato possano generare opportunità reali di inserimento lavorativo e inclusione sociale, attraverso un modello che integra imprese, enti di formazione e territorio

«La Fondazione LMDV intende individuare e far crescere modelli di innovazione sociale capaci di generare un impatto duraturo. MASTRI 4.0 è uno di questi: un’intuizione divenuta progetto replicabile che mette in rete istituzioni, imprese, enti di formazione e Terzo Settore. Crediamo che la costruzione di un’identità professionale sia una leva fondamentale di dignità e inclusione. Per questo il nostro intento non è solo quello di creare opportunità di lavoro, ma aiutare le persone a sviluppare competenze, motivazione e fiducia nel proprio futuro. L’ambizione è quella di accompagnare lo sviluppo e la diffusione di questa iniziativa sul territorio nazionale, valorizzando e mettendo a sistema un’esperienza che nel Lazio ha già lasciato intuire le proprie potenzialità», dichiara Simone Poli, Amministratore Delegato di Fondazione LMDV.

« MASTRI 4.0 nasce in cantiere, dall’esigenza concreta di formare i mestieri che il settore non trova più e di dare una strada a chi rischia di restare fuori. Abbiamo costruito un modello che unisce il saper fare della tradizione e l’innovazione delle costruzioni, e che ha già portato persone vere dentro aziende vere. Che la Fondazione voluta da Leonardo Maria Del Vecchio lo abbia scelto tra i suoi primi progetti gli dà una scala che da soli non avremmo raggiunto. È l’incontro che conta: un’impresa che ha sperimentato sul campo e una Fondazione che può moltiplicarne l’impatto.», dichiara Daniele D’Orazio, fondatore di Impredo e ideatore del progetto.

«Siamo grati alla Fondazione LMDV per il supporto che potrà offrire al progetto. MASTRI 4.0 condensa aspetti fondamentali dell’impegno di ELIS nel creare opportunità di formazione e lavoro per le persone, attraverso il valore del ‘saper fare’ e all’interno di ecosistemi che sono in grado di far dialogare imprese, persone e istituzioni. È un approccio che crea opportunità vere, perché risponde contemporaneamente ai bisogni occupazionali di categorie svantaggiate e ai bisogni di figure tecnico-professionali che le aziende non trovano facilmente nel nostro Paese», dichiara Piero Cum, CEO di ELIS.

La visita odierna si inserisce nel percorso di crescita di MASTRI 4.0 e testimonia la volontà di Fondazione LMDV di investire in iniziative capaci di generare autonomia, competenze e opportunità concrete, valorizzando il lavoro come strumento di dignità, partecipazione e sviluppo delle persone e delle comunità.