Edison investirà altri 1,5 miliardi per energia rinnovabile

Edison ha in corso cantieri per la realizzazione di 400 Mw di nuova capacità rinnovabile, in linea con il piano strategico del gruppo che prevede 5 Gw di potenza green, coprendo almeno il 40% del mix di generazione elettrica al 2030: si tratta di oltre 300 Mw di nuovo fotovoltaico e di circa 100 Mw di eolico, concentrati in prevalenza nel Mezzogiorno, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro. I lavori, coordinati dalla divisione ingegneria di Edison, impiegano complessivamente oltre 900 maestranze e 200 imprese fornitrici.

I nuovi impianti

La messa in esercizio dei nuovi impianti è prevista tra il 2025 e il 2026. Inoltre, Edison ha recentemente ottenuto il positivo decreto di valutazione di impatto ambientale dal Mase e dalle regioni per ulteriori 1.000 Mw (la maggior parte di progetti eolici), che si tradurranno in aperture di nuovi cantieri nei prossimi due anni, per un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Anno dopo anno “stiamo accelerando il ritmo di crescita organica nelle rinnovabili concorrendo concretamente e con responsabilità agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione”, afferma Marco Stangalino, vice presidente esecutivo e direttore power asset Edison.

Al primo trimestre 2025, Edison ha in sviluppo 5 progetti di pompaggio idroelettrico al Sud Italia (in Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia), al momento in corso di autorizzazione. L’obiettivo strategico del gruppo è di costruire almeno 500 Mw di strumenti di accumulo, infrastrutture altamente strategiche per la transizione ecologica e la sicurezza energetica nazionale.

I progetti già avviati e in corso

Nel 2024 Edison ha sottoscritto un accordo programmatico con WeBuild per lo sviluppo dei progetti di pompaggio di Pescopagano (Potenza) in Basilicata e di Villarosa (Enna) in Sicilia.

Tra la fine del 2023 e il 2024 Edison ha messo in esercizio circa 100 Mw di nuova capacità fotovoltaica (in Piemonte e in Sicilia) e avviato le integrali ricostruzioni eoliche di 80 Mw in Abruzzo, su cui vanta una solida competenza e leadership in Italia. Grazie ai lavori in corso saranno installati aerogeneratori più performanti, in grado di raddoppiare l’energia rinnovabile prodotta, riducendo al contempo di oltre il 73% il numero di torri eoliche.

Nel 2024 Edison ha prodotto circa 5.500 Gwh di energia rinnovabile, arrivando a coprire il 28% del proprio mix di generazione, grazie in particolare alla ripresa della produzione idroelettrica (+46%). Con circa 8 Gw di potenza installata distribuita su tutto il territorio italiano, di cui 2,1 Gw di capacità rinnovabile, Edison copre oltre il 6% della produzione nazionale di energia elettrica. Il parco produttivo di Edison è composto da 250 centrali, tra impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici, nonché cicli combinati a gas che sono i più efficienti in Italia.