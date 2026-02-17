L’Intelligenza Artificiale sta trasformando radicalmente il commercio digitale tra imprese, aprendo opportunità senza precedenti per efficienza, personalizzazione e crescita. Il valore dell’e-commerce B2B in Europa nel 2025 ha raggiunto 1.817 miliardi di euro, con il 25%/-30% degli ordini gestito online e una penetrazione destinata ad accelerare grazie all’adozione massiva di tecnologie AI. L’89% dei buyer B2B utilizza già strumenti di AI generativa per cercare fornitori, configurare soluzioni complesse, analizzare mercati di approvvigionamento e negoziare prezzi. Sul fronte dei seller, invece, gli AI Agent stanno trasformando i processi commerciali con risultati misurabili.

Questi alcuni dei temi presentati nel corso della nona edizione di Netcomm Focus B2B Digital Commerce, che ha riunito imprenditori, buyer, seller e professionisti per discutere le nuove frontiere del commercio digitale B2B nell’era dell’Intelligenza Artificiale. In occasione dell’evento è stato presentato il Paper Tematico di Netcomm “AI Commerce – La nuova frontiera del commercio intelligente“, che analizza priorità e modelli di adozione dell’AI nei processi di e-commerce, con le esperienze di aziende leader nei settori retail, assicurativo, tech e digital enabling.



“Il commercio digitale B2B non è più una semplice evoluzione tecnologica, ma rappresenta una leva strategica per la competitività delle imprese amplificato dall’Intelligenza Artificiale”, commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “L’AI sta stravolgendo il B2B forse più del B2C: sul fronte della domanda, i buyer utilizzano sempre più AI e tool intelligenti per tutte le fasi di scouting, acquisto e gestione del ciclo passivo. Dal lato dell’offerta, l’AI nei processi di front-end offre opportunità enormi nel B2B, dove le configurazioni di prodotto e prezzo sono molto più complesse, le relazioni con i clienti più articolate e conversazionali. Oggi le imprese italiane, in particolare le PMI, possono trovare un equilibrio tra tecnologia, processi e investimenti grazie alla vasta offerta di soluzioni disponibili e ai grandi Marketplace B2B che abbattono le barriere all’ingresso”.



Buyer B2B sempre più digitali e potenziati dall’AI

I comportamenti di acquisto B2B stanno vivendo una trasformazione profonda. I buyer appartengono sempre di più alla generazione millennial e Z, nativi digitali che richiedono esperienze di acquisto fluide, ingaggianti e ibride. In questo contesto, l’utilizzo di AI Prompting permette di cercare e configurare soluzioni, prezzi e fornitori in modo autonomo, mentre i B2B Marketplace giocano un ruolo chiave nell’aprire il sourcing a nuovi fornitori e mercati di approvvigionamento globali, democratizzando l’accesso alle migliori soluzioni.



AI Agent: opportunità per il B2B

Gli AI Agent trovano nel B2B un terreno particolarmente fertile. Nel commercio tra imprese i prodotti sono complessi, le configurazioni personalizzate, i prezzi variabili e i processi di approvazione articolati. Oggi gli agenti AI si integrano nativamente con i sistemi aziendali e utilizzano architetture che permettono di attingere ai dati proprietari dell’azienda per generare risposte precise e contestualizzate.

I risultati sono tangibili: l’automazione delle attività ripetitive aumenta significativamente la produttività commerciale, mentre i costi di Customer Service si riducono drasticamente grazie alla capacità degli agenti di gestire autonomamente richieste complesse. La personalizzazione scalabile fa crescere sia la conversione online che il valore medio dell’ordine, mentre le aziende beneficiano di un netto miglioramento della Customer Experience e di analisi predittive che ottimizzano i costi di manutenzione e moltiplicano le opportunità di cross-selling.

Tecnologie emergenti al servizio della trasformazione B2BL’innovazione e gli investimenti in commercio digitale stanno crescendo significativamente nel B2B, un settore che mostra grande resilienza e crea opportunità concrete per aprire nuovi mercati internazionali, anche grazie alla forte componente dell’export che caratterizza il Made in Italy.

Il B2B Digital Commerce rappresenta oggi una grande opportunità per l’espansione geografica delle imprese italiane, che possono sfruttare modelli digitali, ibridi e agenti per migliorare l’efficienza dei processi di front e back-end. L’AI permette di semplificare l’esperienza dei clienti e al contempo di gestire le complessità tipiche di questo settore, dalla configurazione di prodotti complessi alla personalizzazione di prezzi e servizi. Tuttavia, le imprese italiane mostrano ancora un ritardo nella digitalizzazione, rendendo l’adozione dell’AI una sfida urgente per mantenere la competitività sui mercati globali.