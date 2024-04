Arriva a maggio il Btp Valore, cedole crescenti

Lo Stato italiano pronto a mettere sul mercato un’altra quota del suo debito. Conscio del bisogno ma anche della grande domanda che c’è in questo periodo da parte degli investitori, prepara per maggio il collocamento del Btp Valore, Il titolo scadrà nel 2030 e sarà a cedole crescenti, un meccanismo che può renderlo più appetibile rispetto agli altri prodotti della stessa categoria.

Per la precisione si tratta della quarta emissione del Btp Valore, in programma da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

La notizia arriva dal Ministero dell’Economia e delle finanze. Come sottolinea lo stesso Mef, «Questa emissione speciale offre l’opportunità di investire in uno strumento di grande successo», sia al risparmiatore che non ha mai acquistato Btp Valore, sia per chi già ne approfittato nelle tre emissioni precedenti e desidera aumentare la sua esposizione. Un prodotto specificamente pensato il piccolo risparmiatore.

La durata del titolo all’asta il prossimo maggio, è di 6 anni e anche in questo caso sulla cedola è previsto un meccanismo “step up” di 3+3 anni.

Il premio finale, dedicato esclusivamente al risparmiatore che compra in fase di emissione e che detiene il Btp Valore fino a scadenza, a maggio 2030, è fissato allo 0,80%.

Anche in questo caso l’investimento minimo è di 1.000 euro e suoi multipli, «avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto», come specifica il Mef. In fase di emissione viene acquistato alla pari, ovvero ad un prezzo di 100. Non sono previste commissioni per l’acquisto se si procede durante il collocamento.

Per conoscere Isin, tassi minimi garantiti e quindi la reale convenienza di questo nuovo Btp Valore dovremo attendere il comunicato del Mef venerdì 3 maggio.

Le obbligazioni di Stato possono essere acquistate sul proprio home banking, qualora si possieda un conto titoli, o direttamente in banca. In alternativa presso gli uffici postali. La tassazione applicata sui titoli di Stato, quindi anche il Btp Valore, è del 12,5%, che viene applicata sulle cedole ricevute e sull’eventuale premio fedeltà.

Sul Btp Valore c’è l’esenzione dalle imposte di successione e, come da Legge di Bilancio 2024, l’esclusione dell’investimento dal calcolo dell’ISEE fino a un massimo di 50.000 euro, una volta che la misura sarà definitivamente approvata.

Va ricordata la liquidità del Btp, di cui è sempre possibile l’acquisto o la vendita rivolgendosi al mercato, alle condizioni stanti in quel momento.