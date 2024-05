Bitcoin, l’Etf fa gola, mentre sale la febbre per quello con Ethereum

Il mercato delle criptovalute mantiene il suo ciclo positivo, nonostante le flessioni di aprile. Da quando anche l’indice del Bitcoin è compreso nei prodotti finanziari Etf, dei fondi che vengono scambiati in modo assai liquido e funzionano come fossero titoli azionari, gli investitori mostrano grande interesse e c’è molta domanda specie nella fascia di mercato retail, ovvero i piccoli risparmiatori.

Alla metà di maggio gli investimenti in Etf di Bitcoin Spot avevano quasi recuperato i deflussi del mese scorso, 1.065 milioni di dollari gli acquisti delle prime due settimane di maggio a fronte dei 1.283 milioni di vendite di aprile. Le previsioni per il medio periodo sono ottimistiche.

I risultati maggiori, già da un mese fa, li ha avuti l’Etf Bitcoin di BlackRock con decine di performance positive. Attualmente il Bitcoin viene scambiato attorno ai 70.000 dollari (e circa 63.000 euro alle 15:30 di lunedì 27 maggio).

In una recente intervista, il Ceo di VanEck, Jan van Eck, ha affermato che secondo lui in questi primi mesi del 2024, il 90% degli afflussi di capitale degli Etf su Bitcoin Spot derivano ancora dagli investimenti retail (il 90%). Van Eck ha poi osservato che un portafoglio di lungo periodo diversificato, dovrebbe avere tra l’1% e il 3% di prodotti Bitcoin. Questo significa che, secondo Eck, gli investitori istituzionali non sono ancora entrati nel mercato. Al contrario i consulenti finanziari delle grandi banche sono ancora poco propensi a raccomandare Bitcoin.

Le cose potrebbero cambiare. E c’è molta attesa per la definitiva apertura delle grandi banche e degli investitori istituzionali verso questo tipo di prodotti. Considerando in effetti l’approvazione da parte dell’autorità americana dell’Etf con sottostante Ethereum, un’altra criptovaluta, la più rilevante dopo Bitcoin. Ethereum è stato quotato a Wall Street e viene reputato una “materia prima finanziaria”.