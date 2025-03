Acea, ok al bilancio consolidato, Ebitda in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. ha recentemente approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, confermando la solidità finanziaria del Gruppo e il suo costante impegno verso una crescita sostenibile. I risultati evidenziano un incremento del Margine Operativo Lordo (EBITDA) del 7%, che ha raggiunto 1.391 milioni di euro, con la maggior parte di questi ricavi provenienti da settori regolati. Gli investimenti hanno registrato un aumento del 9% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1.143 milioni di euro e concentrandosi in larga parte sulle attività regolamentate.

La gestione finanziaria di Acea ha permesso di mantenere sotto controllo il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA, che si è attestato a 3,49x, un valore migliore rispetto alle previsioni iniziali che stimavano un livello inferiore a 3,8x. Questo dato conferma la capacità del Gruppo di gestire efficacemente la propria esposizione finanziaria, garantendo stabilità agli investitori e agli stakeholder.

In linea con la politica di remunerazione degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo complessivo di circa 187 milioni di euro, pari a 0,88 euro per azione, segnando un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Il pagamento del dividendo avverrà il 26 giugno 2024, con stacco della cedola il 24 giugno e record date il 25 giugno. L’utile netto di Acea per l’esercizio 2023 è stato destinato in parte alla riserva legale, in parte agli azionisti e per una quota minore a nuovo, secondo quanto deliberato dall’Assemblea.

Rispetto al 2023, l’azienda ha confermato il trend di crescita, consolidando la propria posizione di leadership nel settore dei servizi pubblici in Italia. Nell’anno precedente, Acea aveva registrato un utile netto di 294 milioni di euro, superiore ai 279,7 milioni del 2022, con un utile ricorrente in aumento del 22%. Il dividendo proposto per il 2023 era stato lo stesso dell’anno in corso, evidenziando una continuità nella distribuzione del valore agli azionisti.

Guardando al futuro, Acea proseguirà con una strategia orientata all’espansione sostenibile, focalizzandosi sugli investimenti nelle attività regolamentate e sull’innovazione tecnologica per migliorare l’efficienza operativa. L’approvazione del bilancio consolidato 2024 sottolinea la capacità del Gruppo di generare valore e di mantenere una struttura finanziaria equilibrata, confermando il proprio ruolo chiave nel panorama energetico e idrico italiano.