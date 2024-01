Padel mania: torna Padel Trend Expo

E’ sempre lo sport del momento. Dalla pandemia in Italia la padel mania non smette di crescere. Lo dimostrano i dati FITP (Federazione Italiana Tennis Padel): nel 2019 i padelisti tesserati erano meno di 9mila, oggi superano abbondantemente quota 50mila. Per non parlare dei praticanti, che viaggiano verso quota un milione e mezzo. In Italia sono attivi oltre 3.300 club e disponibili quasi 9mila campi di padel (fonte: Osservatorio Mr Padel Paddle).

La kermesse milanese

Oggi il padel non è più solamente un fenomeno sociale. E il giro d’affari del padel in Italia vale oltre un miliardo di euro. Si presenta con questi numeri a Milano (presso l’Allianz Mico) la seconda edizione di Padel Trend Expo, dal 19 al 21 gennaio, organizzata in collaborazione con FITP e col patrocinio del Comune di Milano. Un evento di successo ancor prima di cominciare. Visto che sono andati sold out i 120 stand e saranno 145 le aziende presenti. A Milano sono attesi oltre 25mila visitatori tra appassionati, addetti e imprenditori del settore.

Ospite d’onore di Padel Trend Expo 2024 la Coppa Davis, appena conquistata dagli azzurri del tennis, guidati da Jannik Sinner. Padel Trend Expo è il più grande evento internazionale dedicato alla filiera del padel, e ogni anno ospita le ultime novità in fatto di racchette, abbigliamento, accessori, palle, costruzione di campi e coperture, manti, allestimenti club, tecnologia, siti di settore, viaggi, turismo e salute legata a questo sport.

Il programma di Padel Trend Expo

Oltre alle clinic per tutti gli appassionati, tante le esibizioni di top player professionisti, tra cui: Pablo Lima, Mati Diaz, Mike Yanguas, Javier Garrido, Momo Gonzalez, Gonzalo Rubio, Gemma Triay, Eli Amatrian, Carollina Orsi, Lorena Vano e Denis Hoefer.



Venerdì 19 dalle 9.00 alle 12.00 il Torneo “Grandi Firme” riservato ai giornalisti, con la partecipazione di: Sky Sport, Gazzetta dello Sport, DAZN, Rai News 24, Medisaet, Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Milano Finanza, Oggi, Radio Capital, Supertennis, Sky Sport 24, LaPresse, Padeltoday.it.

Venerdì 19 alle 19.00 si esibiranno gli ex calciatori Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Alessandro Budel e Massimo Gobbi (Han-Gar exhibition).

Sabato 20 alle 12.00 “Padel like a Deejay”, con in campo Rudi Zerbi, Gianluca Gazzoli, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Federico Pecchia e Davide Damiani.

Sabato 20 alle 12.00 esibizione “Pro Vip Luxury Pickleball” con Gennaro Di Napoli, Jimmy Ghione, Moreno Morello e Antonio Cabrini.



Sabato 20 alle 13.00 “Padel for the cure by Komen Italia” col match esibizione tra Eleonora Daniele e Fernando Orsi che sfideranno Zibi Boniek e Maribel Nadal (Rafa Nadal Academy)

Sabato 20 alle 15.00 “Legends Padel Experience by Padel Corportaion” con in campo tra gli altri Gianluca Zambrotta, Nelson Dida, Denise Hoefer e Ilenia Monti

Sabato 20 alle 16.00 “Top Padel Events by Cupra”, con in campo tra gli altri Francesco Coco, Gianmarco Pozzecco, Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Maria Elena Camerin.

Domenica 21 alle 15.00 “Luxury Padel X-Tres Cup” con Esteban Cambiasso, Marco Parolo, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Andrea Barzagli, Papu Gomez, German Denis e Riccardo Maspero.

¡Que vamos padel!