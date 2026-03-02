Milano, l’ultima sfilata (e tutto quello che resta quando si spengono le luci)

Si spengono le luci, si svuotano le navette, si sgonfiano i palloncini dell’after party e Milano torna a essere – quasi – una città normale. La Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2026-2027 chiude il sipario lasciando dietro di sé quello che ogni fashion week lascia: qualche tendenza destinata a durare, molte destinate a sparire e un numero imprecisato di foto street style che sopravvivranno più delle collezioni stesse.

Quest’anno Milano ha scelto di non scegliere. Il nero è tornato sovrano, ma non come rifugio minimalista: piuttosto come dichiarazione di potere. Nero lucido, nero opaco, nero boudoir, nero severo. Accanto a lui, cappotti avvolgenti come trapunte di lusso, maglioni con zip che sembrano usciti da un weekend in montagna ma finiscono sotto i flash dei fotografi, e un’estetica da “camera da letto sofisticata” che ha trasformato pizzi e trasparenze in uniforme urbana. La lingerie non si nasconde più, prende un taxi e va a cena in centro.

Intanto fuori dalle sfilate, come sempre, andava in scena lo spettacolo parallelo. Lo street style milanese non si limita a interpretare le tendenze: le anticipa, le tradisce, le estremizza. Tra via Montenapoleone e Porta Venezia si è vista una fauna elegantissima e leggermente teatrale, con palette cromatiche accese come un tramonto filtrato da Instagram e borse strutturate che sembravano uscite dall’armadio di una “sciura” con senso dell’ironia. Milano, in fondo, non è mai davvero eccentrica: è calibrata. Anche quando esagera, lo fa con metodo.

E poi ci sono stati i momenti che hanno fatto più rumore delle cuciture. Madonna ha attraversato la settimana con un corsetto gotico che sembrava un promemoria vivente del fatto che il pop non invecchia, si reinventa. Bella Hadid ha flirtato con l’estetica milanese più classica, tra vintage e ironia anni Novanta. Emily Ratajkowski ha trasformato un dettaglio di abbronzatura in un piccolo caso virale, dimostrando che nel 2026 il confine tra passerella e meme è definitivamente caduto.

Nel frattempo, la città vive un momento particolare. A pochi mesi dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Milano sembra allenarsi anche sul fronte estetico: disciplina, velocità, precisione. La moda e lo sport condividono più di quanto si pensi – ritmo, preparazione, performance – e questa edizione ha avuto il sapore di una prova generale di visibilità globale.

Cosa resta, allora, quando tutto finisce? Resta l’idea che Milano continui a essere il luogo dove l’eleganza non ha bisogno di urlare per farsi notare. Resta la sensazione che il vero lusso, oggi, sia la coerenza: sapere chi si è, anche mentre si cambia. Resta una città che per una settimana si è guardata allo specchio con compiacimento e autoironia, consapevole che la moda è insieme industria, teatro e linguaggio.

E mentre gli ospiti ripartono e le redazioni archiviano le gallery, Milano si sistema il cappotto, chiude la zip – sì, proprio quella – e torna alla sua quotidianità produttiva. Con la certezza che, tra sei mesi, sarà di nuovo pronta a trasformarsi. Perché qui le sfilate finiscono. Lo stile, molto meno.