La notizia è che Maria Emanuela Bruni è il nuovo presidente del MAXXI. Presidente reggente, per l’esattezza. Ma cosa è successo in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maxxi che si è riunito ieri? Erano presenti i consiglieri Francesca Barbi Marinetti, Maria Emanuela Bruni, Raffaella Docimo, Nicola Lanzetta e hanno preso atto delle norme statutarie, le quali prevedono che le funzioni del Presidente vengano assunte dal consigliere più anziano, ovvero la professoressa Raffaella Docimo. Ma la Docimo però ha dichiarato la propria indisponibilità a svolgere tali funzioni, ritenendole al momento incompatibili con lo svolgimento dei suoi impegni istituzionali di Professore ordinario a tempo pieno presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ai sensi dello statuto, le funzioni vengono pertanto assunte da Maria Emanuela Bruni. Restano invariate, fino a nomina del nuovo Presidente, le cariche di Segretario Generale e Direttore Artistico della Fondazione.

Maria Emanuela Bruni è storica dell’arte e giornalista, con una lunga esperienza al servizio delle Istituzioni. È stata la prima donna, nel 2008, a guidare il Cerimoniale di Palazzo Chigi. Lo staff del Maxxi, spiega un comunicato, è regolarmente al lavoro e proseguono le attività del Museo: giovedì 12 settembre, al Maxxi L’Aquila è in programma l’inaugurazione della quarta edizione di Performative, festival internazionale di performance d’arte, danza, musica e teatro, che si svolgerà fino a sabato 14 settembre. Mentre nella sede romana continuano le mostre in programma. Resta per il momento una domanda: che ne sarà di Francesco Stocchi? Il direttore artistico deve essere nominato dal presidente. In queste ore si dovrebbe capire l’orientamento di Bruni, ma è probabile che il ruolo venga confermato, anche per consentire al museo di portare avanti una programmazione già avviata, che sarebbe inopportuno interrompere bruscamente per ricominciare tutto dall’inizio.