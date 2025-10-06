Tutto pronto per la Marcia PerugiAssisi 2025

Domenica 12 ottobre 2025 tornerà uno degli appuntamenti più attesi e simbolici del panorama italiano dedicato alla pace e ai diritti umani: la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità. Un evento che, come ogni edizione, invita cittadini, associazioni, scuole e istituzioni a unirsi in un cammino collettivo lungo circa ventiquattro chilometri, da Perugia fino ad Assisi, nel segno della solidarietà e del dialogo.

La manifestazione, aperta a tutti, non prevede una quota di iscrizione, ma gli organizzatori invitano i partecipanti a registrarsi sul sito ufficiale per ricevere informazioni e aggiornamenti utili alla partecipazione. L’iscrizione, pur non obbligatoria, permette di contribuire al coordinamento logistico di un evento che ogni anno coinvolge migliaia di persone provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Sebbene la marcia sia gratuita, è gradito un piccolo contributo volontario per sostenere le numerose spese necessarie alla sua realizzazione: dalla comunicazione ai materiali promozionali, fino ai servizi logistici come pullman, treni, bagni pubblici, allestimenti, striscioni, bandiere, impianti audio e sicurezza. La Marcia PerugiAssisi, infatti, si fonda in gran parte sul sostegno diretto dei partecipanti e dei volontari, che contribuiscono a mantenere viva una tradizione nata oltre sessant’anni fa.

Il percorso completo misura circa ventiquattro chilometri, ma sono previste diverse modalità di partecipazione per permettere a tutti di vivere l’esperienza in base alle proprie possibilità. Si potrà scegliere di percorrere l’intero tragitto da Perugia ad Assisi, oppure di unirsi al corteo in uno dei luoghi attraversati: Ponte San Giovanni, Collestrada, Ospedalicchio o Bastia Umbra. In alternativa, sarà possibile attendere l’arrivo della marcia a Santa Maria degli Angeli o direttamente ad Assisi, per partecipare solo all’ultimo tratto o alla manifestazione conclusiva alla Rocca Maggiore.

Gli organizzatori consigliano di utilizzare il treno per gli spostamenti tra Assisi e Perugia, poiché non sono previste navette di collegamento. Si raccomanda inoltre di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé acqua e generi di conforto, per affrontare al meglio il cammino che attraverserà alcuni dei paesaggi più suggestivi dell’Umbria.

Il programma della giornata prevede la partenza alle ore 9.00 dai Giardini del Frontone a Perugia. Il corteo raggiungerà Ponte San Giovanni intorno alle 10.20, per poi proseguire verso Bastia Umbra, dove è previsto l’arrivo in Piazza Mazzini verso le 12.20. Nel primo pomeriggio, attorno alle 13.00, la marcia approderà alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, uno dei luoghi più simbolici del cammino, per poi continuare verso Piazza Inferiore di San Francesco, ad Assisi, con arrivo previsto alle 14.00. La manifestazione si concluderà alle 15.00 alla Rocca Maggiore, con un momento collettivo di riflessione e festa.

L’iniziativa, nata nel 1961 su impulso di Aldo Capitini, filosofo e promotore della nonviolenza, rappresenta oggi un appuntamento di grande valore civile. La Marcia PerugiAssisi è infatti molto più di una semplice camminata: è un messaggio di speranza, un invito a costruire relazioni fondate sul rispetto e sulla fraternità, in un tempo in cui guerre, disuguaglianze e crisi sociali continuano a mettere alla prova la coesione delle comunità.

Ogni edizione rinnova il senso di appartenenza a una rete diffusa di cittadini e organizzazioni impegnate per la pace, la giustizia sociale, la tutela dei diritti umani e dell’ambiente. Camminare insieme da Perugia ad Assisi significa, ancora una volta, ribadire che la pace non è un traguardo, ma un percorso condiviso da compiere passo dopo passo.