Cultura
L’economia del “fumo lento” blinda il marchio: l’Antico Toscano entra nel Registro Nazionale e punta sul valore dell’autenticità
Di Elisa Tortorolo
Non chiamatela operazione nostalgia, perché dietro il bollino di «Marchio Storico di Interesse Nazionale» appena concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Antico Toscano c’è molta più strategia che folklore.
Manifatture Sigaro Toscano (MST) incassa un riconoscimento che non è solo una medaglia alla longevità, ma uno scudo commerciale pesante: l’iscrizione nel Registro, riservata ai brand con oltre cinquant’anni di radicamento territoriale, garantisce infatti una tutela illimitata dell’autenticità sui mercati internazionali.
Si tratta di un’arma fondamentale per un asset che trasforma la tradizione in prestigio e valore economico, blindando il prodotto contro i tentativi di imitazione in un’arena globale sempre più competitiva. Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di MST, definisce questo traguardo come la conferma di una tradizione produttiva che da oltre due secoli unisce territorio, sapere artigianale e qualità, rendendo il Toscano un simbolo del Made in Italy apprezzato nel mondo.
La narrazione del brand affonda le radici in un celebre episodio del 1815 a Firenze, quando un improvviso acquazzone estivo bagnò una partita di tabacco lasciata a essiccare, dando origine a una fermentazione inattesa che creò un gusto nuovo, intenso e strutturato.
Quella “forza indomita” rivive oggi nell’Antico Toscano che, dal suo debutto nel 1973, incarna l’espressione più autentica del sigaro italiano. Per capitalizzare questo posizionamento, MST ha lanciato una collezione speciale caratterizzata da tre varianti grafiche a rotazione che includono, oltre alla versione classica col logo ministeriale, due riedizioni fedeli ai pacchetti storici pensate per offrire agli appassionati un frammento di memoria manifatturiera.
Con questa edizione celebrativa, la Manifattura riafferma i suoi principi guida: qualità senza compromessi e un’autenticità duratura che trasforma un prodotto agricolo in un’icona industriale. In un mercato dove l’identità è la moneta più preziosa, MST sceglie di blindare la propria storia per proiettare il valore del fumo lento verso nuove direttrici di crescita internazionale.