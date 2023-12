I libri e la lettura al centro. Settima edizione di Più Libri Più Liberi, la Fiera della piccola e media editoria, fino al 10 dicembre a Roma, presso il Centro Congressi la Nuvola all’EUR. Intervista al Presidente del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), Marino Sinibaldi, che spiega a The Watcher Post perché la Fiera è importante per il futuro della lettura e svela tutti i principali eventi CEPELL durante l’evento.