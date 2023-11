Si scrive Css, si legge combustibile solido secondario, una fonte di energia alternativa di grande efficacia. Il motivo? Perché si ottiene dalla lavorazione dei rifiuti. La sua importanza in questo momento storico è diventata strategica, perché si tratta di un valido metodo per diversificare l’approvvigionamento di risorse energetiche. Ma come si produce? E qual è il processo alla base della sua produzione? Vi spieghiamo tutto in questa nuova puntata delle The Watcher Pills, realizzata in collaborazione con il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica.