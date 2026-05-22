Stati Generali Ambiente, a Narni in piazza per il futuro ambientale

A Narni si torna in piazza per costruire insieme il futuro ambientale. Dopo gli stati generali della cultura e del turismo, l’amministrazione comunale prosegue il percorso di progettazione condivisa con una due giorni dedicata all’ambiente: gli appuntamenti sono oggi e domani, 23 maggio, in piazza dei Priori, nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2026 promosso da ASviS. La kermesse si inserisce nel progetto, di carattere non solo territoriale, degli Stati Generali dell’Ambiente, una movimentazione supportata dal Ministero.

L’iniziativa punta a definire una visione strategica e partecipata sulle principali sfide ambientali del territorio, aprendo il confronto a cittadini, associazioni e imprese. Tra i soggetti coinvolti figurano ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, la Rete dei Comuni sostenibili, Legambiente Umbria e Arpa Umbria. I temi al centro del programma spaziano dalle politiche per la transizione ecologica alla mobilità sostenibile, fino alla qualità della vita urbana.

Il rapporto di sostenibilità e il percorso annuale

Uno degli appuntamenti di maggiore rilievo è la presentazione del nuovo rapporto di sostenibilità del Comune, elaborato con il supporto della Rete dei Comuni sostenibili. Lo strumento raccoglie dati, indicatori e obiettivi condivisi pensati per orientare le scelte future del territorio su basi misurabili e trasparenti.

Accanto all’evento centrale di maggio, prende forma anche un percorso diffuso che si estenderà lungo tutto l’anno attraverso una serie di talk tematici inseriti nel calendario degli eventi cittadini già consolidati. Per rendere immediatamente riconoscibili questi momenti, l’amministrazione ha introdotto un bollino distintivo – presentato a gennaio – che accompagnerà la comunicazione ufficiale di ogni iniziativa ospitante, garantendo coerenza visiva e simbolica all’intero programma.

La seconda giornata, in programma dalle 9 alle 13.30 in piazza dei Priori, è moderata da Maurizio Gazzarri della Rete dei Comuni sostenibili. Tra gli appuntamenti centrali, la tavola rotonda “Voci verdi dai territori. Buone pratiche da parte degli Enti Locali“, in calendario dalle 11 alle 12, vedrà confrontarsi rappresentanti di più realtà locali. Per il Comune di Narni interverranno Antonio Disi di ENEA, Michele Sbaragli e Caterina Austeri di ARPA Umbria e Chiara Bolognini di ISPRA. Porteranno il contributo dei rispettivi territori anche l’assessore Sergio Berti per il Comune di Marsciano e il sindaco Andrea Arcieri per il Comune di Poggio Mirteto.

I bambini protagonisti

Particolare attenzione è riservata alle nuove generazioni. Una mattinata dell’evento è interamente dedicata a bambine e bambini, con laboratori di riciclo, upcycling, apicoltura e stampa manuale, affiancati da momenti di lettura e narrazione. Le attività, curate da associazioni, realtà educative e operatori locali, trasformeranno piazza dei Priori in uno spazio di scoperta in cui educazione ambientale e gioco si incontrano per avvicinare i più piccoli ai temi della sostenibilità.

Con questa iniziativa il Comune di Narni intende rafforzare gli strumenti di governance partecipata, rendendo strutturale il coinvolgimento della comunità nelle scelte strategiche per lo sviluppo del territorio. La partecipazione al Festival nazionale di ASviS colloca l’esperienza narnese all’interno di un quadro più ampio, contribuendo alla diffusione della cultura della sostenibilità e all’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.