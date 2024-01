Periscopio – Intervista con Giuseppe Ciraolo, la sfida del riciclo della plastica

Il tema del riciclo della plastica rappresenta una sfida complessa, che si articola attraverso il ruolo attivo delle istituzioni, la fondamentale sensibilizzazione dei singoli cittadini e un’educazione mirata nelle scuole. Periscopio riparte nel 2024 per affrontare questa tematica con Giuseppe Ciraolo, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica. Conduce Axel Donzelli.