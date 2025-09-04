Milano, al via la Euronext Sustainability Week 2025: focus su acqua ed energia

A Milano, a Palazzo Mezzanotte, ha preso il via oggi la Euronext Sustainability Week 2025, una settimana di dialogo tra imprese, investitori e istituzioni su crescita sostenibile e innovazione.

L’evento si è aperto con il workshop “Energy Mix, Networks and Infrastructure: Security, Resilience and Innovation”, dedicato a scenari energetici, sicurezza delle reti e resilienza delle infrastrutture.

Il tema dell’acqua è stato al centro di diversi interventi. «Il contesto in cui ci troviamo è complesso, con i cambiamenti climatici che stanno accentuando la scarsità idrica», ha spiegato Luca Matrone, head of industry energy, divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo. «Servono investimenti significativi, dalla riduzione delle perdite di rete all’adeguamento degli impianti di depurazione, e una strategia integrata tra istituzioni e operatori».

Sulla stessa linea Luca Dal Fabbro, executive chairman di Iren: «Avremmo bisogno di 6 miliardi l’anno per adeguare le reti idriche e ridurre le perdite sotto al 40%, mentre il Pnrr ha allocato meno di un miliardo. È un mismatch evidente, ma anche una grande opportunità».

Sul fronte energia, il ceo di A2a, Renato Mazzoncini, ha ribadito la centralità delle rinnovabili: «I mercati si sono raffreddati, ma rimangono totalmente centrali. In Italia abbiamo un buon mix energetico, che però va sostenuto dallo sviluppo dell’idroelettrico e da investimenti per non sprecare l’acqua necessaria alla rete idroelettrica».

Più prudente Paolo Gallo, ceo di Italgas: «Il blackout spagnolo dimostra che puntare solo sulle rinnovabili è un errore ideologico. Serve flessibilità: dobbiamo decarbonizzare anche le molecole – dal metano all’idrogeno – e digitalizzare le infrastrutture per garantire un sistema più resiliente».

Sul fronte della finanza sostenibile, Fabrizio Testa, ceo di Borsa Italiana, ha annunciato l’accelerazione del fondo di fondi promosso da Cdp: «Abbiamo già gestori pronti a partire, e questo aiuterà sia l’ingresso di nuove aziende sia la liquidità sul secondario».

Infine, il ceo di Alerion Clean Power, Josef Gostner, ha sollecitato un cambio di passo: «Le rinnovabili sono oggi la fonte più competitiva, ma in Italia manca una spinta politica e le autorizzazioni procedono con lentezza. Senza un’accelerazione rischiamo di rimanere legati al gas e alla sua volatilità».

I lavori della Euronext Sustainability Week proseguiranno fino all’11 settembre, con panel e incontri dedicati alla transizione verde, alle infrastrutture e al ruolo della finanza nella crescita sostenibile.