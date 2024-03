È online la PUN – Piattaforma Unica Nazionale – il portale istituzionale che mappa i punti di ricarica per i veicoli elettrici accessibili al pubblico sul territorio nazionale. Il lancio del nuovo strumento è avvenuto nel corso di una conferenza stampa con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Presenti all’Auditorium del Gestore dei Servizi Energetici i rappresentanti di Gse e Rse (Ricerca sul Sistema Energetico), società che hanno collaborato con il ministero alla realizzazione della piattaforma.

Si tratta di uno strumento “a beneficio dei comuni, delle province e delle regioni per la programmazione urbanistica territori”, ha sottolineato il presidente del Gestore servizi energetici, Paolo Arrigoni. “La Pun è uno strumento importante per lo sviluppo della mobilità sostenibile elettrica nel Paese e risponde alle esigenze che Gse insieme a ‘Ricerca sul sistema energetico’ (Rse) ha raccolto elaborando il progetto informatico”, ha concluso Arrigoni.

La società Ricerca sul sistema energetico (Rse) “ha sviluppato le batterie agli ioni sodio” nel settore automotive “e sappiamo quanto l’Italia possa fare in questo settore non dipendendo più dalle materie critiche come il litio” e “potremo avere una filiera italiana per sviluppare la mobilità elettrica”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Rse, Franco Cotana che ha osservato come “la macchina elettrica abbia meno bisogno di manutenzione e Rse dà il proprio contributo nella ricerca e nel trasferimento tecnologico alle aziende italiane”.

Piattaforma unica nazionale

Il portale, consultabile all’indirizzo web www.piattaformaunicanazionale.it e sui siti web del Mase e del Gse permette di localizzare le infrastrutture di ricarica presenti sul territorio italiano, mostrando dettagli sulla tipologia di alimentazione, la potenza massima erogabile, informazioni sugli operatori che erogano il servizio (Charging Point Operator, CPO) e lo stato del punto di ricarica.

“La PUN – ha sottolineato Pichetto – è un valore aggiunto per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: consente infatti di far convergere verso un unico portale istituzionale tanti dati e informazioni omogenee sulla distribuzione dei punti di ricarica, preziose quanto per gli operatori, tanto per gli enti locali e i cittadini. L’evoluzione di questa piattaforma, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove funzionalità – aggiunge Pichetto – potrà renderla sempre più utile alla vita quotidiana dei cittadini e alla pianificazione amministrativa”.

Pichetto: 120mila colonnine di ricarica nel 2030

“Nel 2030 vogliamo avere 120mila colonnine di ricarica per veicoli elettrici in Italia“. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della presentazione della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica dei veicoli elettrici nella sede del Gse, a Roma.

Come spiegato dal ministro durante la conferenza stampa, “l’obiettivo dell’elettrificazione del Paese vede impegnati tutti nel creare le reti e le condizioni, con la previsione attuale che contempla il raggiungimento nel 2030 di 6 milioni di veicoli elettrici. Abbiamo una difficoltà di tipo economico e non certo tecnologica, perché il motore elettrico è più facile da costruire, ha sette volte meno pezzi di quello a scoppio ed è un percorso industriale che può esserci ma che deve essere accompagnato dalla rete e dal sistema di ricarica. Un lavoro che ci vede impegnati come ministero, ad esempio, sulla bonifica delle reti di distribuzione di carburante, ce ne sono 22mila unità in Italia e si tratta insieme al Mimit di convertirne e quindi bonificarne molti, con un sistema di incentivi da parte dello Stato per accompagnare l’elettrificazione Paese”.