Giornata Mondiale del Riciclo ed e-waste: una seconda vita per la tecnologia

Il 18 marzo non è solo una data sul calendario, ma innanzitutto un promemoria. Ogni anno, la Giornata Mondiale del Riciclo che ci apprestiamo a celebrare, ci spinge a riflettere su quanto sia cruciale ridurre i rifiuti e dare nuova vita agli oggetti che usiamo. E tra i rifiuti che crescono più velocemente ci sono proprio quelli elettronici, i cosiddetti e-waste.

I numeri parlano chiaro: nel 2022 sono stati generati oltre 57 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici in tutto il mondo. Un’enormità destinata peraltro ad aumentare a causa del nostro irrefrenabile desiderio di nuove tecnologie. Eppure, la maggior parte di questi dispositivi finisce in discariche o viene smaltita in modi dannosi per l’ambiente e la nostra salute, mentre solo una piccola parte viene riciclata correttamente.

Ecco perché il 18 marzo diventa un’occasione per ripensare il nostro rapporto con la tecnologia. Ogni acquisto ha un impatto, e ogni gesto conta. Riciclare, riusare e smaltire correttamente i dispositivi elettronici non è solo una scelta responsabile, ma una delle soluzioni più concrete per ridurre l’inquinamento e lo spreco di risorse.

Le aziende, come sempre, possono fare da traino per le best practice. Axians Italia, brand del gruppo VINCI Energies Italia, ha deciso di mettersi in gioco con un’iniziativa concreta: “Nuova Vita alla Tecnologia”. Dal 18 marzo al 17 maggio, i collaboratori del gruppo potranno portare in azienda smartphone, tablet, PC, caricabatterie e altri dispositivi che non usano più. Axians – in collaborazione con ReTech Life, partner specializzato nella rigenerazione e nello smaltimento sostenibile – si occuperà di dar loro una seconda possibilità: i dispositivi ancora funzionanti saranno donati a scuole, case-famiglia e realtà che ne hanno bisogno, mentre quelli ormai inutilizzabili saranno smaltiti nel rispetto dell’ambiente. Un modo semplice, ma potente, per ridurre i rifiuti e aiutare chi è in difficoltà.

L’iniziativa, nata in Axians Italia, è stata estesa a tutti i brand di VINCI Energies Italia – coinvolgendo quindi anche VINCI Energies Building Solutions e Giordano & C. Un segnale forte dell’impegno condiviso del gruppo per la sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale.

“Non si tratta solo di riciclo, ma di solidarietà” spiega Roberto Corraro, Managing Director di Axians Italia. “Vogliamo dimostrare che anche una tecnologia considerata obsoleta può fare la differenza nella vita di qualcuno”. Non è la prima volta che Axians Italia si impegna su questo fronte. Del resto, una seconda vita ai dispositivi elettronici significa abbattere il digital divide, permettendo a chi non ha accesso alla tecnologia di avere un’opportunità in più. “La trasformazione digitale porta progresso ed innovazione, solo se ci permette di avanzare anche su temi di sostenibilità, circolarità dell’economia ed inclusione” aggiunge Thomas Panozzo, Country Managing Director di VINCI Energies Italia. “E questo tipo di iniziative, di cui andiamo fieri, permettono una perfetta copertura di questi aspetti. Abbiamo tutti, indistintamente, la responsabilità di dare un piccolo ma prezioso contributo per ridurre il nostro impatto sul pianeta.”

Il progetto, e la Giornata Mondiale del Riciclo in generale, ci ricordano che il futuro è fatto di piccole scelte quotidiane. Non servono gesti eclatanti: basta un’azione alla volta per costruire un mondo più sostenibile. Le aziende, i cittadini, le istituzioni: ognuno ha un ruolo da giocare. Perché la Giornata non sia solo una ricorrenza, ma un’opportunità concreta per fare del bene all’ambiente e alle persone.