Un palinsesto di oltre sessanta eventi che dal 20 al 28 aprile, a Torino e nel Piemonte, coinvolgerà soggetti pubblici, imprese, giovani, artisti e società civile sui temi green. Il calendario della Planet Week è stato annunciato oggi a Roma al Tempio di Adriano, nell’evento di lancio della manifestazione – che precederà il G7 Clima, Energia e Ambiente, dal 28 al 30 aprile alla Reggia di Venaria – organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con “Connect4Climate”, programma di partnership globale sul clima del Gruppo della Banca Mondiale.

Pichetto: su decarbonizzazione è necessario coinvolgere tutti

“La Planet Week è un modo per mostrare a tutti cosa l’Italia vuole portare al G7”, ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “Divulgheremo gli obiettivi comuni emersi dalle COP, dal G7 di Sapporo e del G20 in India. La sensibilizzazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci diamo, dobbiamo coinvolgere tutti, dev’essere un qualcosa che riguarda tutto il mondo. La percezione che abbiamo del cambiamento climatico ormai è diffusa, così come la necessità di nuove tecnologie e nuovi percorsi, così come l’utilizzo dell’energia per raggiungere gli obiettivi ambientali che ci diamo, cioè la decarbonizzazione e la tutela del pianeta”.

Italia tranquilla, non teme condanna come Svizzera

Non temiamo per l’Italia quanto accaduto alla Svizzera con la condanna della Corte europea dei diritti umani per non aver fatto abbastanza contro i cambiamenti climatici. Questa la riflessione del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in merito alla crisi climatica e alla sentenza che ha condannato il Paese elvetico nel procedimento della causa intentata dalle ‘Anziane per il clima’.

L’Italia può star tranquilla quindi, secondo Pichetto perché sta “rispettando la programmazione. Il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) in questo momento è in discussione a livello di commissione Europea. Nel Piano c’è il percorso al 2030, quello operativo, e quello con la prospettiva al 2050 per quanto riguarda il fronte della decarbonizzazione”.

Fare chiarezza su incidente centrale di Suviana

“Non c’è dubbio” che debba essere fatta chiarezza sull’incidente nella centrale di Suviana “a garanzia di tutti, dei cittadini, dei lavoratori, purtroppo abbiamo già tre vittime, quindi è un nostro dovere”, ha detto il ministro dell’Ambiente a margine della presentazione. “Ho sentito l’amministratore delegato due volte questa mattina. Naturalmente in questo momento è tutto concentrato nella corsa contro il tempo da parte dei sommozzatori e dei vigili del fuoco rispetto ai quattro che risultano dispersi”, ha concluso.

Conai: l’Italia è un’eccellenza del settore in Europa Rifiuti

“A livello europeo, gli imballaggi sono il 4% dei rifiuti totali, e quasi il 60% viene recuperato, riciclato e riutilizzato. L’Italia in questo settore è un’eccellenza, in circa 25 anni ha fatto un lavoro che ha prodotto un grande valore economico ed ambientale. Oggi siamo ad un livello di riciclo di oltre il 70% per questi materiali, più di qualsiasi altro concorrente europeo”. Lo ha dichiarato Ignazio Capuano, presidente del Conai.

Educazione e cultura da trasmettere ai giovani su foreste e ambiente

“Le foreste, l’ambiente e il settore agroalimentare si sposano insieme per garantire la bellezza dell’Italia”, ha dichiarato il generale Andrea Rispoli, Comandante dell’Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri. “Per noi è molto importante l’aspetto dell’educazione e della cultura, perché sono elementi che ci consentono di tutelare questi valori che sono intergenerazionali, che dobbiamo trasmettere alle generazioni future. Alla Planet Week trasmetteremo la condivisione di questi valori attraverso due mostre che allestiremo all’interno e all’esterno della Reggia di Venaria Reale”.

Rettore Politecnico: abbiamo il dovere di supportare transizione

“Noi abbiamo lanciato il progetto ‘PoliTO in transition’”, ha dichiarato Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, “perché è nostro dovere aiutare e supportare la transizione ecologica e digitale. Dobbiamo rendere questa tecnologia comprensibile alla società. Abbiamo selezionato 100 giovani che rifletteranno, insieme a chi realizzerà materialmente la transizione, per vedere come le giovani menti possono stimolare una nuova dimensione del fare, un compito che poi verrà svolto dal comparto industriale. L’università dev’essere un facilitatore di questo dialogo”.

Marevivo: dallo stato del mare dipende la nostra salute

“Il ruolo del mare è fondamentale per la nostra vita. Dal mare e da tutte le acque dipende la nostra salute, perché dipende dallo stato di salute del mare. Il cambiamento climatico impatta moltissimo sullo stato di salute del mare: le attività antropiche stanno portando gravi problemi al mare. Marevivo da 40 anni si occupa di proteggere il mare, le acque e la biodiversità. In questo l’educazione è fondamentale, dobbiamo coinvolgere tutti per una giusta transizione, serve una conversione culturale”. Lo ha dichiarato Raffaella Giugni, segretaria generale di Marevivo,

Il programma della Planet Week

Da sabato 20 aprile e fino a domenica 28 si alterneranno decine di iniziative tra convegni, workshop, mostre, proiezioni di film ed eventi di diffusione della cultura ambientale: tra queste, le celebrazioni per la Giornata della Terra del 22 aprile e il dialogo interreligioso su Pace e Ambiente dello stesso giorno, il confronto tra giovani di oltre venti Paesi e il settore privato sul cambiamento climatico organizzato da “Connect4Climate” e la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, presieduta dal Politecnico di Torino. E ancora: i focus sulle nuove tecnologie, le energie del futuro e le politiche di adattamento, l’impegno trasversale dei giovani come attori del cambiamento e l’evento a Biella del 24 aprile promosso dalla Fondazione Pistoletto su arte, moda e sostenibilità. Una media zone sarà allestita nel Museo di Palazzo Madama per un continuo aggiornamento sulle iniziative, il cui programma completo è disponibile sul sito della Planet Week, www.planetweek.org