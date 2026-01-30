Ambiente e salute, a Bari il confronto sulle politiche integrate dopo il Pnc

Alla Fiera del Levante di Bari si svolge, oggi, la giornata degli “Stati Generali Ambiente e Salute. Prospettive dopo il Pnc”, un momento di confronto dedicato alle politiche integrate di tutela ambientale e della salute pubblica. L’iniziativa, organizzata da Arpa Puglia e AReSS Puglia con il contributo della Regione Puglia, riunisce rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, del mondo scientifico e accademico, delle agenzie ambientali e sanitarie, delle università e degli ordini professionali, mettendo al centro il modello One Health e il bilancio dell’esperienza avviata con il Piano nazionale complementare.

Il Pnc (Piano nazionale complementare), che affianca il Pnrr, rafforza investimenti strategici nei settori della salute, dell’ambiente, della biodiversità e del clima, promuovendo una governance intersettoriale fondata sull’evidenza scientifica. In questo quadro, gli Stati Generali rappresentano un’occasione di sintesi e rilancio, con particolare attenzione al ruolo della prevenzione e alla necessità di un coordinamento stabile tra sistema ambientale e sistema sanitario, anche alla luce delle sfide poste dai rischi ambientali e climatici.

«Gli Stati Generali Ambiente e Salute rappresentano un momento di formazione e riflessione istituzionale di alto profilo – dichiara Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia –. L’obiettivo è valorizzare il contributo delle Agenzie ambientali nella costruzione di politiche di prevenzione integrate. L’esperienza maturata con il Piano Nazionale Complementare dimostra quanto sia fondamentale un’azione coordinata tra sistema ambientale e sistema sanitario per rafforzare la tutela della salute collettiva. Questo evento favorisce un confronto qualificato sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, promuovendo indirizzi condivisi e una cooperazione istituzionale capace di generare valore pubblico. Rappresenta inoltre un ulteriore tassello del progetto “Science Based Knowledge” nel mosaico delle iniziative formative di Arpa, mirate a rafforzare le competenze scientifiche e a diffondere le conoscenze dei professionisti impegnati nella tutela ambientale e della salute pubblica».

Nel corso della giornata saranno affrontati i temi della governance Ambiente e Salute, con un focus sulla cabina di regia Snpa–Snps, sul Programma triennale Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima e sul sistema regionale di prevenzione dei rischi ambientali e climatici. Le sessioni tematiche approfondiranno qualità dell’aria, radon, acque, sicurezza alimentare e i progetti Pnc, favorendo un confronto multidisciplinare tra Iss, Ispra, Arpa, Asl, università e istituzioni nazionali. Un passaggio che conferma come l’integrazione tra conoscenza scientifica e decisione pubblica sia una condizione imprescindibile per costruire politiche di prevenzione efficaci e sostenibili.