A Roma, a Villa Lubin, presentazione della relazione annuale del Cnel al Parlamento e al Governo, sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini. Con Renato Brunetta presidente Cnel, Paolo Zangrillo ministro per la Pubblica Amministrazione, Paola Severino presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Antonio Naddeo presidente Aran, Giovanni Anastasi presidente di Formez Pa, Massimiliano Fedriga presidente della Conferenza Regioni e Province Autonome, Roberto Pella presidente Anci, Alessandro Romoli presidente Unione Province d’Italia del Lazio. Moderatore Alberto Orioli, vicedirettore vicario del Sole 24 Ore.

A Roma, in via di Campo Marzio, nell’aula dei Gruppi Parlamentari, relazione annuale Inail, con Fabrizio D’Ascenzo presidente Inail e Marina Calderone ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nella Camera dei Deputati, nella sala del Refettorio, convegno su “La sfida delle transizioni: connettere competenze e lavoro”, organizzato dalla vicepresidente della commissione Lavoro pubblico e privato Tiziana Nisini, con Laura Di Raimondo direttore generale Assotelecomunicazioni – Asstel, e Claudio Durigon sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A Roma, nel Centro Studi Americani, evento “Usa2024: Countdown to November 5th!”. Parteciperanno, tra gli altri, Giusy De Sio vicedirettore Centro Studi Americani, e Antonio Di Bella. A moderare, Mario De Pizzo giornalista Tg1 Rai e “Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council”.

Domani, a Firenze, giornata di studi “Luigi Einaudi nella storia del Novecento”, organizzata da Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze. Dopo la prolusione di Antonio Patuelli presidente Abi, due sessioni di studi con Simone Visciola, Michele Cassandro, Alessandro Petretto, Pierluigi Ballini, Elisabetta Catelani e Zeffiro Ciuffoletti.

Domani, a Roma, nel Centro Congressi Palazzo Rospigliosi si terrà il convegno “Lavoro in agricoltura: opportunità e sfide”, promosso da Coldiretti. Durante l’incontro sarà firmato un Protocollo per la tutela e la valorizzazione del lavoro agricolo, volto a rafforzare la collaborazione tra imprese, sindacati e istituzioni per garantire diritti e dignità ai lavoratori del settore. L’evento sarà chiuso dall’intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone.

Diventerà la meta preferita di tutti gli amanti del gin, l’Angry Monkey Bar, a Roma, a due passi da piazza Bologna. Non un semplice “cocktail bar” ma una gintoneria di altissimo livello, con oltre 500 etichette di gin provenienti da tutto il mondo e più di 50 tipi di acque toniche, offrendo oltre 20mila combinazioni possibili di gin tonic. L’obiettivo è quello di essere ricordata come la gintoneria più rifornita non solo di Roma e del Lazio, ma d’Italia. Con spazio anche per whiskeria e rummeria, con una selezione esclusiva di rum e whisky rari e una vasta scelta di cocktail classici e signature. E come “cicchetteria”, con oltre 80 piatti diversi. Un locale perfetto per la “movida vip”.

Fino al 16 ottobre Fiera Roma presenta la seconda edizione di “Roma Food Excel”, salone internazionale dell’agroalimentare e della ristorazione di qualità. La manifestazione biennale vede la partecipazione di oltre 150 espositori e rappresentanti di filiere chiave dell’industria alimentare, dalla panificazione alla pasticceria, senza dimenticare la gelateria, la pizzeria, birre, vini, ristorazione, pasta fresca, bar, pubblici esercizi e hotel. Con l’Associazione Italiana Gelatieri, la “Coppa Italia di Gelateria” e il “Concorso Gianicolo d’Oro”. Per il segretario generale dell’associazione, Claudio Pica, “l’evento, dando risalto a show cooking, seminari e contest, sarà un’ottima opportunità per valorizzare il comparto dei pubblici esercizi”. Tra le altre iniziative in programma, il “Trofeo Città di Roma”, competizione organizzata dall’Associazione Pizza Romana.

Oltre 120mila visitatori e circa 40mila tra screening gratuiti e check-up effettuati. Edizione da record, quella di “Tennis & Friends – Salute e Sport”, la manifestazione romana promossa dalla Onlus Friends For Health con al centro lo sport e il divertimento, nel più grande “villaggio della salute” di sempre, con la presenza di tutte le Asl di Roma e Provincia, delle 70 strutture sanitarie del Lazio, di una struttura messa a disposizione da Asl Città di Torino e i medici militari. Un percorso completo composto da 170 postazioni che hanno offerto screening gratuiti in oltre 65 aree specialistiche, grazie alla collaborazione di più di 500 professionisti sanitari. Main sponsor Eni, Frecciarossa e Intesa Sanpaolo.