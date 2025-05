Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il presidente della Confederazione Svizzera, Karin Keller.

A Strasburgo, il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, riceve Manfred Weber, Iratxe García-Pérez e Valérie Hayer, presidenti del Partito Popolare Europeo, dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici e del Gruppo Renew Europe al Parlamento Europeo.

A Roma, a via Asiago, presentazione di “Giro d’Italia 2025- Il palinsesto Rai”. Con Giampaolo Rossi, a.d. Rai; Urbano Cairo, presidente Cairo Communication e Rcs MediaGroup; Paolo Petrecca, direttore Rai Sport; Elena Capparelli, direttore Raiplay e Digital; Alessandro Fabretti, caporedattore centrale Rai Sport; Filippo Corsini, caporedattore centrale Giornale Radio e Radio Uno; Giada Borgato, commentatrice Rai Sport.

A Barcellona, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme al sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, e alla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, incontra il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez sul tema dell’emergenza abitativa.

A Milano, nell’Auditorium Fondazione Triulza, nell’ambito della Mind Innovation Week viene presentato il report di Arexpo. Con Alberto Mina, direttore relazioni esterne e comunicazione Arexpo; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Fabrizio Zichichi, Mind project Director, Lendlease; Salvatore Amura, a.d. Valore Italia. Conclusioni del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

A Roma, nelle Officine Farneto, gruppo Fs e Figc presentano “Frecciarossa Game On – Women in Sport 2025”, occasione di confronto sui temi dello sport e dell’empowerment femminile. Con Gabriele Gravina, presidente Figc; Gianpiero Strisciuglio, a.d. e d.g. Trenitalia; Federica Cappelletti, presidente divisione Serie A Femminile; Gian Luca Orefice, Chief Human Resources & Transformation Officer gruppo Fs.

A Montecitorio, domani, martedì, le commissioni riunite Trasporti e Attività produttive svolgono l’audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AgCom, Giacomo Lasorella, nell’ambito dell’esame del disegno di legge, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale.

Il Chianti Docg scende in piazza, entra nei negozi, si infila nei cinema, nelle enoteche e nei luoghi dell’arte. Dal 5 all’11 maggio, il Consorzio Vino Chianti lancia la prima edizione della Chianti Lovers Week, una rassegna che porterà il vino toscano per eccellenza fuori dalle cantine per incontrare le persone nei luoghi della loro quotidianità. Un format nuovo e inclusivo, pensato per coinvolgere non solo gli appassionati ma anche i curiosi, i passanti, i turisti e i cittadini. La settimana si preannuncia ricchissima: oltre 50 eventi organizzati da enoteche, ristoranti, cantine, botteghe e spazi culturali si svolgeranno in tutta la Toscana, da Firenze a Siena, da Pisa ad Arezzo, da Impruneta a Montepulciano. Degustazioni guidate, aperitivi tematici, cene a più mani, percorsi tra i filari e abbinamenti insoliti: ogni realtà interpreterà il Chianti a modo suo, con libertà e creatività. “Con la Chianti Lovers Week vogliamo raccontare il nostro vino in un modo nuovo, uscendo dai contesti istituzionali per incontrare le persone nei luoghi della loro quotidianità”, spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, “è una festa, certo, ma anche un atto di fiducia verso la vitalità del nostro territorio, verso una cultura del vino che sa evolvere senza perdere le radici. In questa settimana il Chianti sarà ovunque: vicino, accessibile, condivisibile. Proprio come piace a noi”.

All’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, oggi, e domani presso Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, la Robert F. Kennedy Human Rights Italia avvia le celebrazioni per ricordare l’attualità degli ideali del Senatore Kennedy attraverso una serie di iniziative. Le celebrazioni iniziano nel salone delle conferenze di palazzo Corigliano, piazza San Domenico Maggiore, giornata conclusiva del corso “Human Rights Ambassador” tenuto nell’Ateneo napoletano con l’obiettivo di insegnare a sentire i diritti in modo da accoglierli in seno alla comunità e farli propri. Una tavola rotonda dedicata ai diritti dei minori in cui sarà dato spazio ai diritti in diverse forme e contesti: la lingua, la cooperazione, i minori, le donne e il culto. Poi è previsto un reading sui “Diritti Umani in Poesia” che permetterà di ascoltare, in alcune lingue, la parola poetica quale veicolo di valori. A chiudere la giornata, lectio magistralis di Kerry Kennedy, presidente onoraria della Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Al termine dell’incontro saranno consegnati gli attestati di Human Rights Ambassador agli studenti dell’Orientale che hanno frequentato il primo corso dedicato a questa figura, realizzato in collaborazione con Foqus, che ha formato 28 nuovi “ambasciatori”.

Il 6 maggio l’incontro con gli studenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al progetto “Cittadinanza attiva e impegno civico: l’attualità della figura umana e politica di Robert Francis Kennedy a 100 anni dalla nascita”. L’iniziativa, inserita nei percorsi di educazione civica, ha visto i giovani impegnati nella creazione di opere artistiche volte a celebrare RFK: spettacoli teatrali, poesie, cortometraggi, canzoni e disegni che reinterpretano i messaggi fondamentali lanciati dal Senatore durante la sua vita. Una testimonianza concreta di come le nuove generazioni vedano ancora in Kennedy una figura ispiratrice, un faro per il futuro. In totale, 750 ragazzi provenienti da tutta Italia, 30 istituti scolatici tra medie e superiori. Questi ultimi hanno partecipato nei mesi scorsi a un progetto di educazione civica volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui diritti umani. “Siamo impegnati quotidianamente per la difesa dei diritti umani in Italia e a livello internazionale con l’obiettivo di un mondo più giusto e più pacifico, soprattutto in questi mesi di grande sofferenza. Per fare questo bisogna lavorare con i più giovani, nelle scuole e università, nel mondo del lavoro e nelle Istituzioni. È per questo motivo che siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo qui a Napoli dove collaboriamo con istituzioni ed enti del territorio. Avere nuovi ambasciatori dei diritti umani, giovani ragazze e ragazzi studiosi dell’Università L’Orientale è una grande opportunità per portare messaggi di pace da Napoli in tutto il mondo. Prosegue con grande successo la collaborazione con Foqus, in questi giorni incontreremo più di 750 studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia qui a Napoli, coinvolti in un prestigioso progetto di educazione civica. Sono impegnata da oltre 40 anni nel campo dei diritti umani e sono estremamente entusiasta dei progetti che portiamo avanti qui in Italia” afferma Kerry Kennedy.