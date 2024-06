A Bruxelles, vertice dei ministri della Difesa della Nato, sotto la presidenza del segretario generale Jens Stoltenberg.

È la giornata della Fondazione Marisa Bellisario. Al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le vincitrici del premio. A seguire, la cerimonia di premiazione, nel Tempio di Venere, nel Parco Archeologico del Colosseo. Le vincitrici dell’edizione 2024 sono Margherita Cassano prima Presidente della Corte di Cassazione, Giovanna Botteri, Cristina Zucchetti presidente Zucchetti Group, Elena Goitini amministratore delegato Bnl e responsabile Bnp Paribas per l’Italia, Francesca Nanni prima donna Procuratore Generale della Corte d’Appello di Milano, Alfonsina Russo, prima Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, suor Raffaella Petrini prima a ricoprire il ruolo di Segretario Generale del Governatorato della Città del Vaticano, Margherita Buy, Federica Brignone sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo (a lei il premio Germoglio d’Oro), Anna Grassellino mente italiana alla guida del Centro Sqms (Superconducting Quantum Materials and Systems) del Fermilab di Chicago. Inoltre saranno riservati due riconoscimenti alle aziende che si sono distinte nel campo della parità di genere Il primo, riservato alle Piccole e Medie Imprese è il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, giunto alla sua ottava edizione e con 1.400 candidature. Per la Media Impresa a vincere l’ambito riconoscimento è la toscana Pellemoda, società benefit che sviluppa e realizza capi in pelle per i brand del lusso; per la Piccola Impresa vince Lab.Instruments, realtà pugliese che realizza prodotti chimici ultrapuri, materiali di riferimento certificati per uso scientifico e analitico.

Ieri sera a Roma si è svolta, al Maxxi, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Italiano di Architettura, progetto annuale promosso dallo stesso Maxxi presieduto da Alessandro Giuli e da Triennale Milano sotto la guida di Stefano Boeri. La giuria ha conferito all’unanimità il premio alla carriera a Pierluigi Nicolin, architetto, critico di rilevanza internazionale e direttore della storica rivista Lotus International. È stato sottolineato che “Maxxi e Triennale si impegnano a portare avanti il lavoro fatto da Nicolin e l’eredità costruita negli anni: per questo motivo, il Maxxi acquisisce l’archivio della rivista e Triennale ne diventerà l’editore”.

A Bologna va in scena “La Repubblica delle Idee”, con i saluti istituzionali del sindaco Matteo Lepore, del presidente Stefano Bonaccini, del direttore del quotidiano Maurizio Molinari. Il programma dell’edizione, curato da Silvia Barbagallo, vede tra i protagonisti Linda Laura Sabbadini, Tito Boeri, Renzo Piano, Concita De Gregorio. In serata, sul palco di piazza Maggiore, tra i tanti gli interventi l’assegnazione del Premio Eugenio Scalfari con Stefania Aloia, Massimo Giannini, Andrea Malaguti e Agnese Pini, e poi ancora Paolo Gentiloni. Elly Schlein verrà intervistata da Molinari nel panel “Dopo il voto, l’Italia in Europa”.

Ettore Galli diventa Senior Vice President di Lombard Odier Italian Branch, Milano. Prima di arrivare a Banca Lombard Odier & Co Sa, società di gestione patrimoniale internazionale con sede a Ginevra, Galli ha trascorso gli ultimi 8 anni come partner nella creazione di Cordusio Sim, guidata da Paolo Langè, per la gestione di grandi patrimoni del gruppo Unicredit. Prima di questa posizione, ha lavorato presso Banca Leonardo, la start-up di nicchia fondata da Gerardo Braggiotti, dove si è distinto nello sviluppo della consulenza personalizzata per la clientela privata. Senza dimenticare il ruolo di Private Banker presso Credit Suisse Milano. Una carriera finanziaria, quella di Galli, che ha preso avvio nel 1994 in Banca Euromobiliare come gestore dei patrimoni.

A Roma, nell’Auditorium Conciliazione, è in programma il congresso dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi, “Previdenza è salute. Il futuro nelle nostre mani”, con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso visita lo stabilimento “Johnson&Johnson”, a Contrada dei Cacciatori, in provincia di Latina.