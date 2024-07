A Roma, assemblea annuale Unem su “Sicurezza energetica e competitività italiana per decarbonizzare davvero”, nello spazio Roma Eventi in via Alibert, con Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Gianni Murano presidente Unem, Nicola Zaccheo presidente Art, Antonio Gozzi special advisor di Confindustria per l’Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitività.

A Palazzo Chigi presentazione del “Rapporto sulla ricostruzione del Centro Italia”, con i dati aggiornati al mese di maggio 2024. Con Guido Castelli commissario Straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione sisma 2016, Marco Marsilio presidente della Regione Abruzzo, Francesco Acquaroli presidente della Regione Marche, Donatella Tesei presidente della Regione Umbria.

A Roma, firma del “Protocollo d’Intesa per la realizzazione dell’intervento di ampliamento della Città Giudiziaria di piazzale Clodio”, con Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Carlo Nordio ministro della Giustizia, Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A Roma il museo Maxxi presieduto da Alessandro Giuli oggi presenta la mostra “Passeggiate Romane”, con un allestimento scenografico concepito e realizzato per l’occasione dal premio Oscar Dante Ferretti, con una selezione di opere e reperti, raramente visibili al pubblico, provenienti dai depositi di Galleria Borghese, La Galleria Nazionale e Musei Capitolini.

Oggi al Senato, convegno su “I fondi sanitari integrativi rafforzano il sistema sanitario nazionale?”, promosso dalla senatrice Susanna Camusso, già numero uno della Cgil.

A Milano, nel Mind Milano Innovation District, incontro su “Gli ecosistemi territoriali delle Scienze della Vita e le Politiche Pubbliche delle Regioni”, organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Partecipano tra gli altri Massimiliano Fedriga presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e presidente Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Attilio Fontana presidente Regione Lombardia.

A Roma, nella sede di Unioncamere, presentazione XII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, con Nello Musumeci ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, e Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Al Senato, nella commissione Cultura, sono in programma le audizioni di Rai Sport, Dazn, Sky Sport, Sport Mediaset, Adiscosp, Adise in tema di riforma del calcio.

In Campidoglio una sfida d’eccezione nel nome di uno sport particolare, il tennistavolo: stasera il ministro del Turismo Daniela Santanchè si confronterà con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, accolti dall’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e dal presidente della Fitet Renato Di Napoli. Su un tavolo da ping-pong, i titolari dei dicasteri incroceranno le racchette. Di Napoli afferma di essere felice che “i ministri Santanché e Abodi abbiano accettato il nostro invito di condividere questo momento simbolico, con l’assessore Onorato, altro amico del nostro sport, a fare gli onori di casa. L’evento sarà anche l’occasione per l’organizzazione di un grande flash mob che unirà molti dei partecipanti ai nostri Mondiali Master, in una foto che eternerà le qualità inclusive e socializzanti del tennistavolo”.

A Testaccio è stato aperto The Smallest Museum, ovvero il più piccolo museo di Roma, dove sono esposte circa 1.600 cartoline storiche che raffigurano le principali e più turistiche attrazioni della capitale. Situato in in via Amerigo Vespucci, The Smallest Museum si propone di diventare uno spazio culturale aperto alla comunità romana dove poter proporre eventi culturali, mostre, esposizioni e altro ancora. La raccolta è visibile da Urbs, un nuovo spazio di design ideato da Andrea D’Antrassi, architetto classe 1982 formatosi presso lo studio Fuksas, e da un gruppo di creativi romani che, credendo in una “Roma nuova, vibrante, e cosmopolita”, ha iniziato a pensare al progetto partendo dalla volontà di dare un’immagine propria della città attraverso prodotti ricercati e divertenti. Tra scorci, dettagli, impressioni, e una rivisitazione contemporanea dell’immaginario di Roma.