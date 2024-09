A Roma, al Mimit, nel pomeriggio, tavolo con le associazioni e i rappresentanti della filiera dei carburanti per un aggiornamento sulla riforma del settore. Partecipa Adolfo Urso ministro per le Imprese e il Made in Italy.

Domani a Roma, al Senato, nella commissione Industria, è in programma l’audizione della Camera Nazionale della Moda Italiana. Si parlerà anche di Maria Rosaria Boccia.

L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha incontrato a Londra il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il segretario di Stato per la sicurezza energetica e net zero Ed Miliband. Eni ha confermato il proprio ruolo di partner chiave nella transizione energetica del Regno Unito, dove la società ha una posizione di primo piano per quanto riguarda il settore della cattura e stoccaggio di Co2 e dell’eolico offshore. Descalzi ha affermato che “l’incontro ha evidenziato una forte volontaà di affrontare la transizione energetica mantenendo nel contempo l’attenzione sulla sicurezza energetica e sul contesto economico e industriale del nostro settore. Abbiamo illustrato i progetti di Eni nel Regno Unito e ne abbiamo delineato le prospettive, ribadendo il nostro impegno a svolgere un ruolo significativo nelle ambizioni legate alla transizione energetica del Paese”.

Jean Diacono senior vicepresident e amministratore delegato per l’Italia di American Express. Oltre a guidare le divisioni consumer e business nel mercato locale, supervisionerà anche le attività delle joint ventures di American Express in Europa e in Medio Oriente. Diacono ha lavorato in AmEx negli ultimi 20 anni, assumendo ruoli di portata e complessitaà crescenti. Di recente ha ricoperto il ruolo di vicepresident e general manager della linea di business Global Merchant Services per l’Europa continentale, dove ha guidato il team responsabile delle attività di merchant acquiring in 30 nazioni. Inoltre, ha gestito le attività di merchant acquiring per la società in Francia e in Benelux. Prima di American Express, Jean ha lavorato come consulente per Boston Consulting Group.

Il cda di Iren ha cooptato Gianluca Bufo quale nuovo consigliere e lo ha nominato amministratore delegato e direttore generale della società, con il conferimento delle relative deleghe e dei poteri. La nomina segue l’indicazione formulata dal comitato di sindacato dei soci pubblici, composto da Marco Bucci sindaco di Genova, Stefano Lo Russo sindaco di Torino e Marco Massari sindaco di Reggio Emilia.

Torna dal 26 al 29 settembre “I Primi d’Italia”, il “Festival Nazionale dei Primi Piatti”, giunto alla sua venticinquesima edizione: presentato oggi a Roma nella sede nazionale di Confcommercio, è un appuntamento che valorizza eccellenze gastronomiche, chef stellati, spettacoli e sapori unici. Un evento di livello nazionale che non solo celebra la tradizione culinaria italiana, ma valorizza anche il patrimonio culturale e imprenditoriale della città di Foligno e dell’Italia. Un’occasione unica per scoprire, gustare e celebrare i primi piatti della tradizione e della cucina contemporanea, per un evento che unisce alta gastronomia, spettacolo e cultura. Questa sarà l’edizione numero 25, a base di pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta, ma anche dei prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un gustoso primo, saranno ancora i protagonisti della maratona culinaria più appetitosa d’Italia. “I Primi d’Italia” è promosso e organizzato da Epta Confcommercio Umbria e diretto dal presidente Aldo Amoni. “La kermesse che esalta l’arte del primo piatto” dichiara Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, “quest’anno arriva ad un traguardo importante. Per questo motivo abbiamo pensato ad una grande edizione che sarà sicuramente da record, con Foligno che si conferma capitale della pasta”.