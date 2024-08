Nell’Aula dei Gruppi di Montecitorio, le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato svolgono l’audizione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, sulla recente evoluzione della situazione politica in Medio Oriente e in Venezuela.

Nella sede romana di Forza Italia, presentazione della Festa Nazionale Forza Italia Giovani in programma a Bellaria dal 6 all’8 settembre, con il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, il presidente dei deputati azzurri Paolo Barelli e il vicesegretario nazionale e segretario nazionale Forza Italia Giovani Stefano Benigni.

Alla Camera dei Deputati, la commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame dei progetti di legge in materia di “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, il cosiddetto premierato, svolge l’audizione di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.

Davanti al Pantheon, in piazza della Rotonda, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla commemorazione dell’anniversario numero 79 della tragedia di Hiroshima.

A Marina di Pietrasanta, nello spazio incontri intitolato a Romano Battaglia, il Festival La Versiliana ha in programma un incontro con Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia.

Intesa Sanpaolo e Davide Boosta Dileo uniscono arte, cultura e musica con “Gallerie Sonore”, un nuovo progetto performativo di sound art che darà voce e suono alle opere d’arte, traendo ispirazione dalla collezione artistica della Banca. L’artista è stato coinvolto in un meticoloso lavoro di ricerca tra le collezioni di Intesa Sanpaolo e l’Archivio Publifoto visitando le quattro sedi di Gallerie d’Italia, a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, e selezionando alcune specifiche opere pittoriche, scultoree e fotografiche individuate all’interno di un patrimonio di oltre 35mila opere e circa 7 milioni di fotografie. Le opere e i musei stessi sono così diventati vera e propria fonte di ispirazione per la composizione di quattro opere musicali, dedicate a ciascuna sede, che saranno presentate al pubblico nell’autunno in quattro concerti live in programma alle Gallerie d’Italia. Un vero e proprio Tour che prenderà il via da Vicenza il 10 ottobre, dove arte e musica si fondono e l’artista interagisce con il pubblico in un costante dialogo. Le tappe successive saranno Napoli (25 ottobre), Torino (29 ottobre) e Milano (22 novembre).

Nuova edizione di MoliseCinema da oggi, 6 agosto, e fino all’11, a Casacalenda, in provincia di Campobasso. Sei giorni di proiezioni, concorsi, eventi, ospiti e incontri che animeranno le piazze e i vicoli del borgo molisano che da 22 anni ospita il Festival ispirato al motto “Piccoli paesi, grande schermo”. Cinque i concorsi di corti, documentari e lungometraggi, insieme a proiezioni speciali, incontri, mostre, spettacoli, concerti, presentazioni di libri e un omaggio a Stefania Sandrelli, ritratta nel manifesto. Sarà Valerio Mastrandrea uno dei protagonisti della manifestazione. All’attore il festival dedica il nuovo libro della propria collana, edita da Cosmo Iannone Editore, “Per caso ma non per sbaglio” a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, con le interviste a Davide Ferrario, Gianni Zanasi, Paolo Virzì, Paola Cortellesi, Marco Manetti, Marco Bellocchio e Chiara Martegiani.

A Roma, Jazz&Image, nello scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell’Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta mercoledì 7 agosto il concerto di Jonis Bascir “GezGleb”. Il progetto nasce da un’idea dell’attore, compositore e cantante romano che, laureato in composizione jazz al Santa Cecilia di Roma.